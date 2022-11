Neues Wissen über heimische Produkte gewonnen

Bozen – Die Südtiroler Bauernjugend (SB) ist begeistert: 3.305 Teilnehmer aus allen Landesteilen beantworteten sechs Wochen lang Fragen zu heimischen Produkten. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhielten jede Woche sechs spannende Quizfragen. Mehrere Personen haben am Ende alle 36 Quizfragen richtig beantwortet. Unter den „Profis“ wurde eine Ballonfahrt für zwei Personen, eine Küchenmaschine der Marke Kenwood und dazu ein Einkaufsgutschein von 200 Euro bei Frox oder einen Gutschein im Wert von 400 Euro für ein Urlaubswochenende auf einem Bauernhof in Südtirol verlost. Die tollen Preise wurden den Gewinnern bei der SBJ-Fachtagung in Marling übergeben.

Glückliche Gewinner

Die Freude über ihren Sieg stand den drei Gewinnern des Online-Ratespiels „Auf den Spuren… deiner Vorratskammer“ bei der Preisübergabe in der Kellerei Meran förmlich ins Gesicht geschrieben. Sie haben nicht nur alle 36 Fragen beantwortet, sondern hatten bei der Auslosung in der Handelskammer Bozen dann auch noch das Glück aus dem Topf gezogen zu werden.

Ulrike Aichhorner holte sich den ersten Preis, und kann somit eine atemberaubende Ballonfahrt zu zweit machen. Reinhard Kessler ging mit dem zweiten Platz, eine Küchenmaschine der Marke Kenwood und dazu einen Einkaufsgutschein von 200 Euro bei Frox, nach Hause. Karin Pichler belegte den dritten Platz und gewann einen Gutschein im Wert von 400 Euro für ein Urlaubswochenende auf einem Bauernhof in Südtirol.

Hinter dem Online-Gewinnspiel „Auf den Spuren… deiner Vorratskammer“ steckt mehr als nur ein Freizeitspiel. Angelika Springeth, SBJ-Landesleiterin erklärt: „Unser Ziel ist es, dass sich die Südtiroler mit heimischen Produkten auseinandersetzen. Aus diesem Grund haben wir es den Teilnehmern bewusst nicht leichtgemacht. Es wurde nicht nur im Internet recherchiert, sondern die Mitspieler mussten viel herumfragen, um zu den richtigen Antworten zu kommen.“

Danke für die Unterstützung

Ein großer Dank gilt den Partnern, die diese Initiative erst ermöglicht haben: Amt für Jugendarbeit, Raiffeisen, Frox, LOOGO srls, Elektro Reichhalter, Roter Hahn, Südtiroler Apfelkonsortium, Sennereiverband, Ungerer KG, Dein Südtiroler Bauer, sowie den Medienpartnern Dolomiten, stol.it, Radio Tirol und Südtirol 1 für die Unterstützung.