Neun ehrenamtliche Organisationen ausgezeichnet

Von: Ivd

Bozen – Das Siegel Sicher Spenden ist ein verlässlicher Kompass für alle, die mit ihrer Spende Gutes tun wollen. Die Garantiekommission von Sicher Spenden hat heute im Filmclub Bozen neun Organisationen mit dem Sicher Spenden Qualitätssiegel ausgezeichnet. Die ehrenamtlich tätige Kommission besteht aus unabhängigen Fachleuten und prüft, ob Spenden korrekt verwendet werden, und ob Buchführung sowie die ethischen Grundsätze der Antragsteller den Vorgaben entsprechen.

Vier Organisationen erhielten eine Neuzertifizierung:

Südtirol Hilft: Der Verein führt jährlich die größte Spendenaktion Südtirols mit Fokus auf schnelle Hilfe für Menschen in akuter Not durch – unterstützt durch Medien, Caritas und weitere Partnerorganisationen.

Friedensbrücken Neumarkt – Ponti di Pace Egna: Der Verein leistet „Hilfe zur Selbsthilfe“ und ist tätig in Ländern wie Indien, Nepal und Afrika mit Bildungs-, Gesundheits- und Infrastrukturprojekten.

Verein Freiwillige Arbeitseinsätze KDS: Vermittelt ehrenamtliche Helfer an Bergbauern in Not und unterstützt jährlich bis zu 320 Höfe durch tatkräftige Hilfe bei Ernte, Stallarbeit, Haushalt und Betreuung.Jugenddienst Meran KDS: Seit über 40 Jahren aktiv in der Jugendarbeit in Meran und Umgebung und organisiert für junge Menschen Projekte, Jugendtreffs, Bildungsangebote und soziale Initiativen.

Weitere fünf Organisationen wurden erfolgreich wiederzertifiziert, nachdem sie bereits längere Jahre schon das Siegel getragen haben. Es handelt sich um:

La Strada – Der Weg ONLUS: Unterstützt Kinder, Jugendliche und Erwachsene in schwierigen Lebenslagen, vor allem in den Bereichen Suchtprävention, Jugendkultur, Frauenhilfe, Integration und sozialpädagogische Wohngemeinschaften.

Associazione Caritas Santo Stefano: Als Teil der Caritas Diözese Bozen-Brixen bietet die Stadtviertelorganisation über 30 soziale Dienste für Menschen in materieller, seelischer oder sozialer Not – von Wohnungslosenhilfe bis zu Flüchtlingsbegleitung.

Schutzhütte B1 Rifugio: Die Vereinigung engagiert sich für obdachlose Frauen und Migranten in Bozen, gibt ihnen Unterkunft, leistet psychosoziale Unterstützung und hilft bei Integration und Behördenwegen.

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Brixen EO: Der Verein betreibt den Waldorf-Kindergarten und -Schule am Bühlerhof in Brixen und fördert die alternative Pädagogik, Bildung und ganzheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

Hoffnung auf einen besseren Morgen EO: Diese Südtiroler Hilfsorganisation hat ihren Schwerpunkt in Indien und baut dort Schulen, Tiefbrunnen, Behindertenzentren und unterstützt besonders in Kalkutta bedürftige Menschen mit medizinischer Versorgung und Bildungsprojekten.

Die ausgezeichneten Organisationen zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und wirkungsvoll gemeinnütziges Engagement in Südtirol gelebt wird. Insgesamt dürfen nun 40 Organisationen das Sicher Spenden Siegel tragen.

Das Siegel Sicher Spenden ist drei Jahre gültig und kann nach Ablauf durch eine erneute Prüfung verlängert werden. Es dient Spendern als verlässliche Orientierungshilfe. Mehr Informationen unter www.spenden.bz.it oder Tel. 0471 1882299.