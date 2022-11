NOI präsentiert Service für radikale Innovation

Bozen – In der Creative Kitchen des Südtiroler Erfolgsunternehmens Loacker wurden unlängst Gründer, Geschäftsführer, CTOs, F&E-Verantwortliche und Innovatoren von Südtiroler Firmen eingeladen, in die im NOI gemeinsam mit und für Unternehmen entwickelte Innovationsmethode einzutauchen.

Die Rede ist von Alpha Innovation: eine neue Methode, bei der es darum geht, unbekannte Möglichkeiten zu entdecken und somit radikale Innovationen zu ermöglichen. In drei Schritten und mit verschiedenen Werkzeugen führt der Prozess die Unternehmen zum Erkennen ungeahnter Opportunitäten, zur Entwicklung radikaler Ideen und schließlich zur Entscheidungsfindung. „Als Südtiroler Innovationsviertel bieten wir neben einer ausgereiften Forschungskompetenz und -infrastruktur mit mittlerweile 45 wissenschaftlichen Laboren auch die nötige Methodenkompetenz. Alpha Innovation wurde im NOI mit Unternehmen für Unternehmen entwickelt. Eine Methode, die auf einer wissenschaftlichen Basis fußt und die Stärken des NOI, allen voran sein multidisziplinäres Netzwerk aus Forschungsakteuren und innovativen Unternehmen, voll ausschöpft. Für NOI ist es wichtig, ein Angebot zu entwickeln und anzubieten, das Unternehmen am Markt brauchen und das ihnen einen wirklichen Mehrwert bietet“, erklärt Ulrich Stofner, Direktor des NOI Techpark, beim Auftaktevent vor wenigen Tagen.

Der Austragungsort der Vorstellung von Alpha Innovation wurde dabei bewusst bei einem Südtiroler Unternehmen gewählt, das seit je her Innovation im Kern trägt und in den letzten Jahren aktiv an der Entwicklung der Methode Alpha Innovation mitgewirkt hat. „Es gibt einen starken Impuls, der uns antreibt, innovativ zu sein. Unser Grundgedanke: Was sind die Innovationen von morgen, welche unsere Kinder von uns benötigen? Wie können wir radikale Innovationen vornehmen, um unseren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen?“, unterstreicht Andreas Loacker, Vice Chairman of the Board & Managing Director Innovation bei Loacker.

„Für radikale Innovation, also Ideen, die Geschäftsmodelle aus den Angeln heben und Märkte neu erschaffen, braucht es Mut, Risikobereitschaft, aber vor allem auch das entsprechende Know-how und Werkzeug, die nötige Erfahrung und den richtigen Verbündeten. All das bieten wir im NOI mit unserem Netzwerk aus mittlerweile über 1000 Forschenden, Expert*innen und innovativen Start-ups sowie mit unseren zugeschnittenen Innovation Management Tools“, so Petra Seppi, Leiterin des Teams Innovation Management im NOI Techpark.