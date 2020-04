NOI Techpark bietet Support

Bozen – Covid-19 versetzt Gesellschaft und Wirtschaft in einen Ausnahmezustand. NOI Techpark will seinen Teil leisten und stellt Unternehmen ab sofort einen Service zur Verfügung, der sie in Zeiten der Krise unterstützen soll. Unter dem Namen „Krise, und jetzt?“ geben spezialisierte Coaches in persönlichen

Gesprächen Hilfestellung.

In eigens mit Partnerorganisationen entwickelten Webinaren liefern Top-Referenten Anstöße, um ins Handeln zu kommen. Darüber hinaus gibt es

Support für die digitalen Herausforderungen. Es werden Tools und Experten zur Verfügung gestellt, damit die Umstellung aufs Homeoffice gelingt. Und nicht zuletzt finden Unternehmen, Start-ups und Freiberufler auf der neuen Online Plattform https://noi.bz.it/de/krise-und-jetzt Videos, Artikel und Podcasts zum Umgang mit der Krise. Die einzelnen Dienstleistungen werden größtenteils kostenlos zur Verfügung gestellt.

„NOI steht für Anpassungsfähigkeit. Wir reagieren auf diese Notlage mit einem eigenen Supportangebot für Unternehmen“, so Ulrich Stofner, Direktor des NOI Techpark. „Es ist unsere Verantwortung, unser Netzwerk und die vorhandene Kompetenz jetzt zur Verfügung zu stellen. Wir wollen damit helfen, dass Unternehmen Orientierung finden und selbst und gerade in dieser ungeheuerlichen Krise Innovationschancen wahrnehmen können.“

Digitale Tools fürs Homeoffice

Der Arbeitsalltag verlagert sich zunehmend von den physischen Firmensitzen auf den virtuellen Arbeitsplatz. Digitale Lösungen für die Heimarbeit werden damit unerlässlich. In der Rubrik „Homeoffice, gewusst wie“ finden Unternehmer eine umfassende Auflistung von Tools, die die Arbeit von zu Hause

aus für sie und ihre Mitarbeiter erleichtern – von der Datenarchivierung bis hin zur Verwaltung des Homeoffice. Darin enthalten sind sowohl Lösungen von im NOI inkubierten Start-ups wie FlashBeing und Limendo als auch Anwendungen von etablierten Südtiroler Unternehmen wie AboutBits, ACS, Brennercom, Cisma, ByWay, Konverto, Limitis, Qbus, Rmb, Sidera, Systems, 1006.org und vielen mehr. Dabei arbeitet das Südtiroler Ökosystem Hand in Hand: Die angebotenen Dienstleistungen ergänzen jene der Handelskammer Bozen und der Wirtschaftsverbände.

Experte und Webinare, Business-Coaches, Universitätsdozenten, Innovations- und Family-Management-Experten, Unternehmer und Kommunikationsstrategen: Das von NOI Techpark zur Verfügung gestellte Expertenteam verfügt über spezifische und vielfältige Ansätze, um umfassend auf die Coronakrise zu reagieren. Teil des Teams sind unter anderem Alfredo De Massis, Gründer und Leiter des Zentrums Family Business Management an der Freien Universität Bozen, und Gisella Novelli D’ Incà, strategische Beraterin für KMU. Auch mit dabei ist Reinhold Karner, Unternehmer mit über 40 Jahren branchenübergreifender Erfahrung als Erfolgs- und Krisenberater. Neben den persönlichen Beratungen können die Unternehmer an Webinaren teilnehmen, die von namhaften Referenten wie Matthias Horx geführt werden. Beide Services sind kostenlos. Die Coaches haben beschlossen, den Großteil ihres Honorars einem guten Zweck zukommen zu lassen: NOI Techpark wird diesen Teil der Beratungskosten einer Organisation spenden, die im

Kampf gegen Covid-19 an vorderster “Front” steht.