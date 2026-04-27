NOI Techpark Bozen: Raumprogramm aktualisiert

Von: luk

Bozen – Labore für die Freie Universität Bozen, für die Eco Center AG sowie für Eco Research entstehen im NOI Techpark in Bozen. Damit erhält die Forschung zusätzlichen Raum und ein geeignetes Umfeld. Damit verbunden ist die Erhöhung des Kapitals: Ursprünglich waren 29 Millionen Euro eingeplant, aufgrund des erhöhten Bedarfs an technisch-technologischer Ausstattung ist der Kapitalbedarf um acht Prozent auf rund 31,35 Millionen Euro angestiegen. Die Mehrkosten ergeben sich unter anderem, weil CO2-armer Beton eingesetzt wird, um das Gebäude als “Zero Carbon” zertifizieren zu können, zudem sind Anpassungen im Bereich Brandschutz nötig, um die Räumlichkeiten den besonderen Bedürfnissen der künftigen Nutzung anzupassen.

Auf Antrag von Forschungslandesrat Philipp Achammer hat die Landesregierung in ihrer Sitzung am 24. April der Aktualisierung des Raumprogramms für das Baulos B6 zugestimmt und die NOI AG mit der Umsetzung und Abwicklung des aktualisierten Projektes beauftragt. “Wissenschaftliche Forschung braucht die bestmögliche Ausstattung und ein innovationsfreundliches Umfeld, wie es im NOI Techpark vorgefunden wird. Investitionen in Forschung sind immer auch Investitionen in hochqualifizierte Arbeitsplätze sowie in Innovationen mit gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Mehrwert”, ist Landesrat Achammer überzeugt.