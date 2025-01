Novomatic verkauft Admiral Österreich an Tipico

Von: apa

Die Novomatic beabsichtigt den Verkauf von Admiral Österreich an Tipico, einen Anbieter von Wetten und Online-Spielen in Deutschland. Admiral Österreich bietet Wetten und an 150 Standorten Glücksspielgeräte an. Dazu hat der österreichische Glücksspielkonzern mit Tipico eine Vereinbarung über den Verkauf der Admiral-Mutter Atlas Group GmbH abgeschlossen, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Behördliche Genehmigungen stehen noch aus.

Tipico will mit dem Zukauf die Position in Österreich stärken, während sich Novomatic auf die internationale Geschäftsausrichtung konzentrieren will. Tipico verfügt in Deutschland und Österreich über 1.000 Wettannahmestellen. Admiral Österreich betreibt in Österreich nicht nur Wettlokale und Sportbars, sondern verfügt an 150 Standorten in Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten mit Länderkonzessionen auch über Glücksspielautomaten.