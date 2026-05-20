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Umsatz klettert um 85 Prozent

Nvidia erneut mit Quartalsergebnissen über Markterwartungen

Mittwoch, 20. Mai 2026 | 22:52 Uhr
Umsatz klettert um 85 Prozent
APA/APA/AFP/JOSH EDELSON
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Von: APA/Reuters/dpa-AFX

Der stetig wachsende Bedarf an Hochleistungsprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) hat Nvidia erneut zu einem Umsatz- und Gewinnsprung verholfen. “Der Bau von KI-Rechenzentren – das größte Infrastrukturprojekt in der Geschichte der Menschheit – schreitet mit außerordentlicher Geschwindigkeit voran”, sagte Jensen Huang, Gründer und Chef des weltgrößten Chipkonzerns, am Mittwoch.

Er kündigte zusätzliche Aktienrückkäufe im Volumen von 80 Milliarden Dollar an. Zudem soll die Quartalsdividende auf 0,25 von 0,01 Dollar je Aktie angehoben werden.

Quartalsumsatz wächst um 85 Prozent

Im abgelaufenen Quartal steigerte Nvidia den Umsatz um 85 Prozent auf 81,6 Milliarden Dollar (70,22 Mrd. Euro). Damit fällt das Wachstum höher aus als im vierten Quartal des vergangenen Jahres. Die Erlöse mit Chips für Rechenzentren verdoppelten sich nahezu auf 75,2 Milliarden Dollar. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn kletterte um fast 150 Prozent auf 53,5 Milliarden Euro nach oben. Für das angelaufene Vierteljahr peilt der weltweit wertvollste Konzern einen Umsatz von 91 Milliarden Dollar an, plus/minus zwei Prozent. Alle diese Kennziffern lagen über den Markterwartungen.

Nvidia ist mit seinen Produkten für Rechenzentren der zentrale Motor des KI-Booms und profitiert am meisten von diesem. Der Börsenwert des Unternehmens ist in den vergangenen fünf Jahren um mehr als das 15-fache auf 5,6 Billionen Dollar gestiegen. Damit ist Nvidia derzeit das wertvollste Unternehmen der Welt, gefolgt von Google-Mutter Alphabet mit 4,7 Billionen Dollar. Auf die mit Spannung erwarteten Zahlen reagierten die Investoren zunächst zurückhaltend. In den ersten Minuten nach Veröffentlichung der Zahlen gab der Kurs nachbörslich bis zu rund drei Prozent nach. Zuletzt schwankte er um den Nullpunkt.

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