Nvidia will mehr KI-Chips für China fertigen

Samstag, 13. Dezember 2025 | 05:23 Uhr
Von: APA/Reuters

Der US-Chiphersteller Nvidia will Insidern zufolge wegen der starken Nachfrage aus China die Produktion seiner KI-Chips vom Typ H200 erhöhen. Wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen erklärten, hat das Unternehmen seinen chinesischen Kunden mitgeteilt, zusätzliche Produktionskapazitäten für seine leistungsstarken H200-KI-Chips prüfen zu wollen, nachdem die Bestellungen das derzeitige Produktionsniveau überstiegen.

US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag erklärt, die US-Regierung werde den Export der Prozessoren nach China gegen eine Gebühr von 25 Prozent erlauben. “Wir verwalten unsere Lieferkette, um sicherzustellen, dass lizenzierte Verkäufe des H200 an autorisierte Kunden in China keine Auswirkungen darauf haben, unsere Kunden in den Vereinigten Staaten zu beliefern”, sagte ein Nvidia-Sprecher in einer Erklärung.

Interesse von Alibaba und ByteDance

Chinesische Technologiekonzerne wie Alibaba und ByteDance hätten bereits Interesse an Großeinkäufen bekundet, so die Insider. Die chinesische Regierung habe den Käufen jedoch noch nicht zugestimmt und erwäge, den Kauf der US-Chips an die Abnahme heimischer Produkte zu koppeln.

Der H200 ging im vergangenen Jahr in die Massenproduktion und ist der schnellste KI-Chip in Nvidias Hopper-Generation. Der Chip wird von TSMC unter Verwendung der 4nm-Fertigungstechnologie des taiwanesischen Unternehmens hergestellt. Die starke Nachfrage chinesischer Unternehmen nach dem H200 ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass es sich um den leistungsstärksten Chip handelt, auf den sie derzeit zugreifen können.

