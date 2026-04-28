Oberalp Gruppe erweitert Markenportfolio

Von: luk

Bozen – Die Oberalp Gruppe mit Sitz in Bozen baut ihr Vertriebsportfolio weiter aus. Wie das Unternehmen mitteilt, übernimmt es ab Mitte Mai den Vertrieb der Marken Diadem und Blackroll.

Erstmals wird Oberalp für beide Marken sämtliche Vertriebskanäle einschließlich E-Commerce steuern. Mit Diadem sichert sich das Unternehmen einen Partner im wachsenden Racketsport, insbesondere im Trendbereich Pickleball. Die Zusammenarbeit ist langfristig auf 20 Jahre angelegt und umfasst den Vertrieb in 20 europäischen Ländern.

Blackroll ergänzt hingegen das Portfolio im Bereich Fitness und Regeneration. Hier übernimmt Oberalp den exklusiven Vertrieb in Italien bis 2030, unter anderem für Sporthandel, Fitnessstudios und therapeutische Einrichtungen.

Laut Unternehmensangaben setzt die Gruppe damit ihre Strategie fort, internationale Sportmarken nicht nur zu vertreiben, sondern auch in ihrer Entwicklung zu begleiten.