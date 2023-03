“Öffentliche Ausschreibungen unternehmerfreundlicher gestalten”

Bozen – Die Werbefachleute Target im Wirtschaftsverband hds fordern eine unternehmerfreundlichere Gestaltung der öffentlichen Ausschreibungen in Südtirol. Vor kurzem haben sich Target-Präsident Arnold Malfertheiner und Vizepräsidentin Tatjana Finger mit der zuständigen Direktorin des Landesamtes für Auftragsvergabe, Petra Mahlknecht, getroffen, um die möglichen Optimierungen und Verbesserungen in den öffentlichen Ausschreibungen vorzustellen.

„Konkret geht es zum einen um die häufig eingeforderten kostenlosen Vorleistungen bei den öffentlichen Ausschreibungen. Zum anderen sind die aktuellen Rahmenbedingungen in vielen Bereichen nicht mehr zeitgemäß. Die Stimmung zu diesem Thema ist in unserem Sektor nicht die beste: Viele sind öffentlichen Ausschreibungen gegenüber negativ eingestellt und nehmen an diesen von vornherein nicht mehr teil“, resümieren Präsident und Vizepräsidentin die Situation.

Amtsdirektorin Mahlknecht versicherte, dass dieses Thema im Rahmen der in den kommenden Monaten anstehenden grundsätzlichen Ausschreibungsüberarbeitungen behandelt wird. „Unser Ziel ist es, gemeinsam eine Lösung für die Thematik zu finden und gemeinsam deutliche Verbesserungen zu erreichen – Wirtschaft und Land gemeinsam“, so Malfertheiner und Finger. In den nächsten Monaten wird es einen weiteren darauf aufbauenden Austausch geben.