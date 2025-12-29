Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Öffentliches Vermögen: 49 Mio. Euro investiert
Zahlreiche Maßnahmen in Landes-, Schul-, Sport- und Kulturgebäuden

Öffentliches Vermögen: 49 Mio. Euro investiert

Montag, 29. Dezember 2025 | 09:38 Uhr
Viele legen Urlaubsgeld auf die Seite
APA/APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Auch im Jahr 2025 hat das Land Südtirol stark in die Pflege, Aufwertung und Sicherung des öffentlichen Vermögens investiert. Wie der für Hochbau, Vermögensverwaltung, Grundbuch und Kataster zuständige Landesrat Christian Bianchi bestätigt, wurden im Laufe des Jahres zahlreiche Arbeiten in ganz Südtirol durchgeführt, geplant oder vergeben, die positive Auswirkungen auf die Qualität der Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger hätten.

„Schulen, Verwaltungsgebäude, Sport- und Kulturstätten sowie Einrichtungen für Rettungsdienste standen im Mittelpunkt eines umfangreichen Arbeitsprogramms, das auf sichere, funktionale und energetisch effiziente Gebäude abzielt. Eine flächendeckende Aktion, die den täglichen Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern, Familien, Landesbediensteten und Nutzerinnen sowie Nutzern der Landesdienste gerecht wird“, erklärt Landesrat Bianchi.

Die im Jahr 2025 vergebenen Arbeiten – viele davon bereits in Ausführung, andere mit Start im Jahr 2026 – betreffen ganz Südtirol. In Bozen sind Landesgebäude, Schulen, Justiz- und Rettungsstellen an die Brandschutzbestimmungen angepasst, saniert oder modernisiert worden. Ähnliche Maßnahmen wurden in den Gemeinden Brixen, Bruneck, Meran, Sterzing, Schlanders, Mals, Kaltern, Auer, St. Ulrich, Terlan, Pfatten, Villanders, Stilfs und Ridnaun geplant oder umgesetzt. “Ein klares Zeichen für eine ausgewogene Aufmerksamkeit dem gesamten Land gegenüber”, betont Bianchi.

Das Jahresprogramm belief sich auf rund 49 Millionen Euro, die sich in 1.000 Vergaben unter 40.000 Euro an Unternehmen und Selbständige sowie in 65 Verträgen für Arbeiten über 40.000 Euro niederschlugen.

Hinzu kommen insgesamt 1.975 Zahlungsanordnungen mit einem im Jahr 2025 liquidierten Gesamtbetrag von rund 36,6 Millionen Euro an lokale Handwerksbetriebe. 1.400 Eigenregiearbeiten wurden von Mitarbeitenden der Werkstatt Bauerhaltung durchgeführt.

„Die im Jahr 2025 umgesetzten Maßnahmen sind Teil einer langfristigen Vision des Landes Südtirol, die das öffentliche Vermögen als gemeinsames Gut betrachtet, das es zu bewahren und weiterzuentwickeln gilt. Investitionen in sichere, moderne und effiziente Gebäude bedeuten eine Verbesserung der Lebensqualität, die Unterstützung der lokalen Wirtschaft und den Aufbau solider Grundlagen für die Zukunft der Gemeinschaft“, schließt Bianchi

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
Kommentare
40
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
Waldbrand in Tirol: Bub verantwortlich, Arbeiten dauern an
Kommentare
23
Waldbrand in Tirol: Bub verantwortlich, Arbeiten dauern an
Die stressigsten Städte der Welt: 2 italienische Städte in Top-10 – VIDEO
Kommentare
21
Die stressigsten Städte der Welt: 2 italienische Städte in Top-10 – VIDEO
Noch offene Fragen nach Treffen zwischen Trump und Selenskyj
Kommentare
20
Noch offene Fragen nach Treffen zwischen Trump und Selenskyj
Von 70-jähriger Mann fehlt immernoch jede Spur
17
Von 70-jähriger Mann fehlt immernoch jede Spur
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 