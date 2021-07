Ökologiepreis Vinschgau wird zum zehnten Mal ausgeschrieben

Kastelbell-Tschars – Der Ökologiepreis Vinschgau wird heuer im Herbst zum zehnten Mal verliehen.

Veranstaltet und getragen wird diese in Südtirol einzigartige Initiative von verschiedenen Vereinen: vom Alpenverein, vom Arbeitskreis für die biodynamische Wirtschaftsweise, von Bioland Südtirol, Bio Vinschgau, vom Bund Alternativer Anbauer, von Ethical Banking Raika Prad, vom Heimatpflegeverband Südtirol – Bezirk Vinschgau und von der Umweltschutzgruppe Vinschgau.

Das Hauptanliegen der Trägerschaft ist es, umweltfreundliche Praxisbeispiele aus dem Vinschgau ausfindig und öffentlich bekannt zu machen. Wer beruflich oder ehrenamtlich ökologisch nützliche Projekte umsetzt oder kluge, nachahmenswerte Entscheidungen trifft, erfüllt eine wichtige Vorbildfunktion.

Angesichts der allgemeinen Sorge um die Erhaltung unseres Planeten und einer lebenswerten Umwelt für uns und unsere Nachkommen seien global gedachte und lokal praktizierte Beispiele außerordentlich wichtig. Durch die Verleihung des Preises sollen unsere Vinschgauer „Wegweiser“ bekannt gemacht und gewürdigt werden.

Mit der Ausschreibung des Ökologiepreises rufen die Initiatoren alle Interessierten auf, sich an der Suche nach guten Praxisbeispielen zu beteiligen. „Überlegen Sie – gemeinsam mit anderen – welche Initiative oder welche berufliche oder ehrenamtliche Tätigkeit für den Ökologiepreis 2021 vorgeschlagen werden könnte!“, so die Organisatoren.

Die Jury, zusammengesetzt aus je einem Mitglied der Trägervereine, wählt dann im Oktober jene Tätigkeit aus, die den Preis erhalten soll. Zur Preisverleihung werden zudem alle Nominierten eingeladen und deren Tätigkeit der Öffentlichkeit vorgestellt. Dies um die Vielfalt zukunftsweisender Möglichkeiten aufzuzeigen und allen Vorgeschlagenen die verdiente Wertschätzung zu erweisen. Bisherige Vorschläge kamen beispielsweise aus den Bereichen Schule, Gastronomie, Landwirtschaft, Handwerk, Bauwesen, Energietechnik und Ehrenamt.

Einzelpersonen, Gruppen, Betriebe oder Institutionen, welche im Vinschgau eine umweltfreundliche Tätigkeit ausüben oder ein ökologisch positives Projekt betreiben, können sich selbst bewerben oder von anderen vorgeschlagen werden.

Einreichtermin ist der 15. Oktober 2021. Projektanträge bitte per E-Mail an umwelt.vinschgau@gmail.com oder an die Postadresse der Umweltschutzgruppe Vinschgau, Staatsstraße 52, 39020 Kastelbell-Tschars.