Ölpreis steigt wegen Iran-Kriegs weiter kräftig an

Sonntag, 08. März 2026 | 23:54 Uhr
Der Krieg im Iran trifft auch die Öl-Industrie
Von: APA/Reuters

Der Ölpreis steigt angesichts des nicht absehbaren Endes des Iran-Kriegs weiter kräftig an. US-Öl kostete am späten Sonntagabend rund 20 Prozent mehr als am Freitag und wurde mit 111,24 Dollar pro Fass (159 Liter) gehandelt. Die Sorte Brent verteuerte sich in ähnlichem Umfang bis auf 111,14 Dollar. Vor der Beginn des Krieges vor rund einer Woche hatte Brent noch rund 73 Dollar gekostet – damit ist der Preis seitdem um mehr als 50 Prozent gestiegen.

Seit Beginn des Iran-Kriegs ist die Straße von Hormuz, durch die rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports verläuft, de facto gesperrt. Die Meerenge zwischen der arabischen Halbinsel und dem Iran wird vom iranischen Militär kontrolliert.

