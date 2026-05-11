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Hoffnung auf Einigung im Iran-Krieg wieder abgeflaut

Ölpreis wieder höher – Keine Lösung im Iran-Krieg in Sicht

Montag, 11. Mai 2026 | 12:35 Uhr
Hoffnung auf Einigung im Iran-Krieg wieder abgeflaut
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
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Von: APA/dpa-AFX

Öl hat sich zum Start in die Woche wegen der wieder zunehmenden Spannungen bei den Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten weiter verteuert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete zuletzt 103,8 US-Dollar (88,26 Euro) und damit um 2,5 Prozent mehr. Im frühen Handel ging es zeitweise bis auf fast 106 Dollar nach oben.

Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls um rund 2,5 Prozent auf 97,80 Dollar. Bereits am Freitag hatte der Ölpreis angezogen, nachdem er am Donnerstag wegen der Hoffnung auf eine Lösung des Nahost-Krieges bis auf 96 Dollar gefallen war.

Die USA und der Iran kommen bei ihren Bemühungen um ein Ende des Kriegs allerdings nicht voran. Im Gegenteil: US-Präsident Donald Trump bezeichnete die jüngste Antwort des Irans auf den US-Vorschlag für eine diplomatische Lösung des Konflikts als “völlig inakzeptabel” und sprach weitere Drohungen gegen die Islamische Republik aus. Der Iran zeigte sich davon unbeeindruckt und stellte seinerseits Forderungen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will den Krieg so lange fortführen, bis wichtige Fragen zum iranischen Atomprogramm geklärt sind.

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