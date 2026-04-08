Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Ölpreise nach Ankündigung von Waffenruhe Iran-USA gefallen
Feuerpause mit Hormuz-Öffnung lässt auf Entspannung beim Tanken hoffen

Ölpreise nach Ankündigung von Waffenruhe Iran-USA gefallen

Mittwoch, 08. April 2026 | 03:29 Uhr
Feuerpause mit Hormuz-Öffnung lässt auf Entspannung beim Tanken hoffen
APA/APA/dpa/Philip Dulian
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nach Ankündigung einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg haben die zuletzt stark gestiegenen Ölpreise deutlich nachgegeben. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni sackte rasant um rund 16 Prozent auf circa 92 US-Dollar (rund 79 Euro) – der niedrigste Wert seit Mitte März. Bei der für den US-Markt wichtigeren Sorte WTI fiel der Preisrückgang mit Auslieferung im Mai ähnlich aus.

Die Ölpreise sind momentan der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt. Der Iran und die USA hatten sich kurz vor Ende eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump auf die Waffenruhe geeinigt. Trump hatte mit heftigen Angriffen auf den Energiesektor des Iran gedroht, sollte es nicht bis Mittwoch um 2.00 Uhr deutscher Zeit zu einer Einigung und der Öffnung der Straße von Hormuz kommen. Kurz vor Ablauf der Frist verkündeten beide Seiten die Einigung auf die Feuerpause.

Die Meerenge ist für den globalen Öl- und Gashandel von enormer Bedeutung. Wegen des Krieges war die Straße von Hormuz vom Iran faktisch blockiert worden. Das ließ die Ölpreise dramatisch steigen. Dem iranischen Außenminister Abbas Araqchi zufolge soll nun zwei Wochen lang die sichere Durchfahrt durch die Meerenge gewährleistet werden.

Zugleich stiegen die Börsenkurse in Ostasien. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte am Mittwochmorgen (Ortszeit) um 4,4 Prozent zu. Der südkoreanische Kospi rangierte zeitweise rund 6 Prozent im Plus. Die Börse in Südkorea hat aufgrund der starken Kursbewegung gar vorübergehend den Handel ausgesetzt, um die extreme Volatilität zu dämpfen. Der australische S&P ASX 200 startete den Handelstag mit einem Plus von über 2,6 Prozent ebenfalls positiv.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Jaufenpass: Unmut über Motorradlärm
Kommentare
60
Jaufenpass: Unmut über Motorradlärm
Kritik an Wohnprojekt für Ausländer: STF greift Landesrätin Pamer an
Kommentare
53
Kritik an Wohnprojekt für Ausländer: STF greift Landesrätin Pamer an
Diesel und Benzin: Hamsterkäufe und steigende Preise
Kommentare
35
Diesel und Benzin: Hamsterkäufe und steigende Preise
Kritik an Unkrautbekämpfung in Lana
Kommentare
35
Kritik an Unkrautbekämpfung in Lana
Brenzlige Minuten am Pragser Wildsee
Kommentare
33
Brenzlige Minuten am Pragser Wildsee
Anzeigen
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 