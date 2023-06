Ohne Auto zur Bergtour

Bozen – Um zum Ausgangspunkt einer Wanderung oder einer Bergtour zu kommen, ist nicht immer das Auto nötig. Viele Ausgangspunkte sind auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, wie der Südtiroler Alpenverein AVS schildert.

Der AVS hat eine ganze Reihe von Touren zusammengestellt, die mit Zug, Bus oder Rad möglich sind. Die Vorschläge können auf der Homepage des AVS abgerufen werden. “Wer aufs Auto verzichtet, leistet auch einen Beitrag zum Klimaschutz”, so der AVS.

“Immer mehr Menschen entdecken ihre Freude am Wandern und Bergsteigen und sind in ihrer Freizeit gerne draußen unterwegs. Dies zeugt von Interesse an der Natur“, freut sich AVS-Präsident Georg Simeoni, „aber es kann auch zur Belastung werden, wenn beliebte Gebiete vom Individualverkehr überrollt werden“. Der Alpenverein Südtirol unterstützt seine Mitglieder und alle Bergsportbegeisterten darin, möglichst umweltfreundlich unterwegs zu sein. Simeoni begrüßt die Bemühungen der Abteilung für Mobilität. „Die Fahrpläne wurden immer wieder angepasst, Fahrten ausgeweitet oder neu eingeführt“, sagt AVS-Präsident Simeoni. “Für Wandernde besonders interessant sind die Ausweitung der Fahrten an Sonn- und Feiertagen und zusätzliche Fahrten am Abend. So ist die Erreichbarkeit gegeben und das Heimkommen gesichert. Es ergeben sich immer wieder neue Möglichkeiten, den Ausgangspunkt einer Tour zu erreichen oder Überschreitungen zu planen.”

Bereits seit Jahren gehören „Wandern ohne Auto“ und „#MeinHausberg“ zu den beliebten Initiativen im AVS. Die Sektionen und Ortsstellen sind bei der Erstellung ihrer Programme kreativ und lassen sich immer wieder neue Touren mit Öffis oder Anreise mit Rad einfallen. „Dies zeigt, dass es sehr wohl möglich ist, schöne und auch anspruchsvolle Bergtouren zu unternehmen, ohne das Auto zu benutzen“, stellt Simeoni fest. So wird der Bergsport klimaverträglicher und der CO2-Fußabdruck geringer. Es gebe aber auch andere Vorteile: Die Anfahrt ist entspannter und die nervige Suche nach einem Parkplatz entfällt. Start- und Endpunkt einer Tour können verschieden sein, Überschreitungen sind als leichter durchzuführen.

Auf alpenvereinaktiv.com, dem gemeinsamen Tourenportal der Alpenvereine, gibt es zahlreiche Tourenvorschläge, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind.