Online Info-Treffen: Lehrgang für Pizzabäcker

Brixen – Runde, klassische Pizzas, Maxi-Pizzas oder Blechpizza fachgerecht zubereiten und Produkte wie Focaccia oder Pizza Romana herstellen: Das lernen die Teilnehmenden des Lehrgangs zur beruflichen Qualifikation des Pizzabäckers oder Pizzaiolo. In dem 180 Stunden dauernden Lehrgang geht es zudem um die Verarbeitung verschiedener Mehle sowie der Teiglinge, die Vorbereitung der Belage, die Lagerung und Berechnung der Lebensmittel und die Organisation des Arbeitsplatzes sowie die Gesetzes- und Hygienevorgaben. Das Lehrgangsangebot richtet sich an Mitarbeitende im Gastgewerbe, die ihre Kenntnisse vertiefen oder auffrischen möchten, sowie an Personen, die in diesen Bereich neu einsteigen möchten.

Zwei Infoveranstaltungen, Anmeldungen bis 29. November

In der kommenden Woche findet an zwei Terminen eine kostenlose Online-Infoveranstaltung statt: am Dienstag, den 30. November 2021 von 10 bis 11 Uhr sowie am Mittwoch, den 1. Dezember 2021 von 15.00 bis 16.00 Uhr. Organisationsteam und Referenten stellen dabei den Lehrgang vor und beantworten eventuelle Fragen. Die Veranstaltungen finden in deutscher Sprache statt, eine stabile Internetverbindung ist zur Teilnahme nötig.

Wer an den Informationsveranstaltungen teilnehmen möchte, kann sich bis Montag, 29. November, 17.00 Uhr, unter weiterbildung.hellenstainer@schule.suedtirol.it anmelden.

Lehrgang beginnt am 10. Jänner 2022

Der berufsbegleitende Lehrgang für Pizzabäcker und Pizzabäckerinnen beginnt am 10. Jänner und findet an der Landesberufsschule “Emma Hellenstainer” in Brixen statt. Zum Abschluss des Lehrgangs stellen die angehenden Pizzabäcker oder Pizzabäckerinnen im Rahmen einer praxisorientierten Zertifizierungsprüfung im Juni 2022 ihr Können unter Beweis. Bei bestandener Prüfung erhalten die Kandidaten und Kandidatinnen die Berufliche Qualifikation als “Pizzabäcker/Pizzabäckerin”. Dieses öffentlich anerkannte Zertifikat ist in Italien vergleichbar und europaweit lesbar.

Nähere Informationen erhalten Interessierte auf der Webseite der Schule, via Mail über die Adresse weiterbildung.hellenstainer@schule.suedtirol.it oder per Telefon bei Ingrid Brugger oder Thomas Rainer (0472 273800).