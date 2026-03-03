Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > OpenAI schränkt Militär-Kooperation mit USA ein
OpenAI-Chef Sam Altman

OpenAI schränkt Militär-Kooperation mit USA ein

Dienstag, 03. März 2026 | 04:50 Uhr
APA/APA/AFP/JASON REDMOND
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

OpenAI-Chef Sam Altman hat am Montag angekündigt, dass sein Unternehmen die Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium überarbeitet. “Wir haben mit dem Kriegsministerium daran gearbeitet, einige Ergänzungen in unsere Vereinbarung aufzunehmen, um unsere Prinzipien sehr deutlich zu machen”, erklärte Altman auf der Plattform X. Eine der Ergänzungen besage, dass das Pentagon zugesichert habe, OpenAI-Dienste würden nicht von militärischen Geheimdiensten wie der NSA genutzt.

Jegliche Dienste für diese Behörden würden eine gesonderte Vertragsänderung erfordern, betonte der ChatGPT-Entwickler. In der vergangenen Woche hatte das KI-Unternehmen eine Vereinbarung über den Einsatz seiner Technologie im klassifizierten Netzwerk des Verteidigungsministeriums bekannt gegeben.

