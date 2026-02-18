Orthopädieschuhmacher beraten über Preise und Bürokratie

Von: Ivd

Bozen – Die Südtiroler Orthopädieschuhmacher haben im Rahmen ihrer Jahresversammlung im lvh.apa Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der Branche erörtert. Im Mittelpunkt standen die Anpassung der Vergütungssätze, bürokratische Hürden sowie Fragen der Ausbildung und Nachwuchsgewinnung.

Obmann Hannes Gamper zog eine insgesamt positive Bilanz des vergangenen Jahres. Besonders verwies er auf die Anpassung der Preise auf nationaler und provinzieller Ebene, die mit Jänner 2025 in Kraft getreten ist. Diese sei ein wichtiger Schritt gewesen, um den fachlichen Anspruch und die handwerkliche Leistung im Bereich der orthopädischen Maßanfertigungen besser abzubilden. Gleichzeitig bestehe weiterhin Handlungsbedarf.

Als zentrale Herausforderung nannten die Vertreter der Berufsgruppe administrative und abrechnungstechnische Vorgaben – insbesondere im Zusammenhang mit dem Sanitätsbetrieb und dem neuen Nomenklator. Die Regelwerke seien komplex und in der praktischen Umsetzung teils schwierig. Laut Gamper sollen hierzu weitere Gespräche geführt werden, um Verbesserungen für die Betriebe zu erreichen.

Auch strukturelle Fragen standen auf der Tagesordnung. lvh-Direktor Walter Pöhl ordnete die Situation in den größeren Kontext der Verbandsarbeit ein und verwies auf die Bedeutung qualitätsvoller Ausbildung und einer klaren beruflichen Identität. Handwerkliche Tätigkeit, so Pöhl, verbinde fachliche Kompetenz mit Verantwortung und persönlichem Einsatz.

Ein weiterer Schwerpunkt war die sogenannte „Lehre B“, die als Möglichkeit gesehen wird, Quereinsteiger für den Beruf zu gewinnen. Angesichts des Fachkräftemangels könnte dieses Modell zur langfristigen Sicherung von Know-how beitragen.

Die Jahresversammlung machte deutlich, dass die Betriebe zwischen individuellen Anforderungen in der Maßanfertigung und standardisierten Vorgaben im Gesundheitswesen agieren. Neben wirtschaftlichen Fragen bleibt daher auch die Gestaltung praktikabler Rahmenbedingungen ein zentrales Thema für die Berufsgruppe.