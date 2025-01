Orthopädische Leistungen: Neue staatliche Preisregelung

Von: luk

Bozen – Eine lang erwartete Änderung sorgt für Aufwind im Sanitätsbereich: Die neuen staatlichen Preise für orthopädische Leistungen sind in Kraft getreten. Diese Anpassung stellt nicht nur eine finanzielle Anerkennung dar, sondern hebt die Bedeutung der Orthopädieschuhmacher im Gesundheitswesen hervor.

Orthopädieschuhmacher spielen eine zentrale Rolle in der medizinischen Versorgung. Sie kümmern sich um Patienten mit schwerwiegenden Fußproblemen – von Geburt an oder infolge von Krankheiten – und bieten individuelle Lösungen, die Lebensqualität und Mobilität deutlich verbessern. Ihr Beruf vereint Präzision, Fachwissen und handwerkliches Geschick, um den steigenden Anforderungen im Gesundheitsbereich gerecht zu werden.

Mit der umfassenden Reform des staatlichen Tarifverzeichnisses, geht eine Anpassung des zusätzlichen Landestarifes einher, welcher die höhere Spezialisierung der lokalen Berufsgemeinschaft berücksichtigt. Für die Orthopädieschuhmacher/innen bedeutet dies eine wichtige Aufwertung ihrer oft im Hintergrund geleisteten Arbeit.

„Diese neue Regelung ist für uns ein Meilenstein. Sie zeigt die Wertschätzung für unsere Arbeit, die oft im Hintergrund geschieht“, betont Hannes Gamper, Obmann der Orthopädieschuhmacher/innen im lvh. Für die Berufsgemeinschaft bedeutet diese Anpassung nicht nur eine finanzielle Anerkennung, sondern auch die Möglichkeit, ihre Leistungen weiter zu optimieren. „Unsere Arbeit ist anspruchsvoll und erfordert eine hohe Spezialisierung. Die neuen Preise geben uns den Rückenwind, unsere Patientinnen und Patienten noch besser zu versorgen, und ermöglichen zudem Investitionen in neue digitale Technologien“, so Gamper.

Auch Caroline Putzer, Mitglied des Berufsbeirats der Orthopädieschuhmacher/innen im lvh und Südtirols erste Orthopädieschuhmachermeisterin, sieht in der Neuerung einen positiven Impuls. Putzer, die in dritter Generation einen Betrieb in Kardaun führt, betont die Attraktivität des Berufsbildes, besonders für Frauen und wie wichtig diese Aufwertung für die Zukunft der Branche ist.