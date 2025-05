Palais Widmann erstrahlt in Blau und Violett

Von: luk

Bozen – Am 12. Mai, dem Internationalen Tag für ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis) und Fibromyalgie, wird das Palais Widmann in Bozen zum vierten Mal in Blau für ME/CFS und erstmals auch in Violett für Fibromyalgie erstrahlen.

Die Rheuma Liga Südtirol setzt damit ein sichtbares Zeichen der Solidarität und möchte das öffentliche Bewusstsein für diese beiden chronischen Erkrankungen stärken.

ME/CFS ist eine schwerwiegende neuroimmunologische Erkrankung, die häufig nach Virusinfektionen auftritt und die Betroffenen oft stark einschränkt. Fibromyalgie verursacht chronische Schmerzen, Schlafstörungen und starke Erschöpfung. Beide Krankheiten sind bislang unheilbar, wenig erforscht und bedeuten für viele Betroffene eine massive Belastung im Alltag.

In Südtirol leben tausende Menschen mit ME/CFS oder Fibromyalgie.

Die Rheuma Liga Südtirol setzt sich seit Jahren für deren Anliegen ein – so wurde für Fibromyalgie bereits eine Ticketbefreiung erreicht. Für ME/CFS bemüht sich die Rheuma Liga weiterhin für eine offizielle Anerkennung und ebenfalls für eine Ticketbefreiung.

Neben politischer Arbeit bietet die Rheuma Liga konkrete Unterstützung: Für ME/CFS besteht ein Online-Netzwerk mit Selbsthilfegruppe, für Fibromyalgie gibt es mehrere Selbsthilfegruppen verteilt über ganz Südtirol.

„Diese Krankheiten sind nicht sichtbar – ihre Auswirkungen aber tiefgreifend. Die Rheuma Liga Südtirol setzt sich dafür ein, Aufmerksamkeit zu schaffen und konkrete Hilfen zu ermöglichen: durch offizielle Anerkennung, Ticketbefreiung und vor allem durch gemeinschaftliche Unterstützung“, so Lisa Weis, Vorstandsmitglied der Rheuma Liga Südtirol.