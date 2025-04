Partnerschaft zwischen EOLO und Südtiroler Bauernbund

Von: Ivd

Bozen – EOLO, ein gemeinnütziges Unternehmen und die erste B Corp (Benefit Company) im Telekommunikationssektor in Italien, das führend ist bei Verbindungen durch FWA-Technologie (Fixed Wireless Access), verstärkt sein Engagement für schnelle Internetverbindungen in ländlichen Gebieten – dies dank seiner Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Bauernbund. Die beiden Organisationen haben eine Vereinbarung unterzeichnet, die einen Breitband- und Ultrabreitband-Internetzugang zu günstigen Konditionen garantiert und so die Entwicklung der landwirtschaftlichen Tätigkeit im ländlichen Raum fördert.

Der Südtiroler Bauernbund und EOLO unterstützen über 20.000 bäuerliche Betriebe in Südtirol, indem sie den Zugang zu einem schnellen und stabilen Netz. Ziel von EOLO ist es, durch die Bereitstellung schneller drahtloser Verbindungen den ländlichen Raum zu stärken und Nachteile in der Breitband- und Ultrabreitbandnutzung gegenüber den urbanen Räumen auszugleichen. Gerade die ländlichen Gebiete in Südtirol seien für die Gesellschaft und die Wirtschaft wichtig.

„Schnelle und verlässliche Internetverbindungen sind eine strategische Ressource für technologische Innovationen und tragen zum wirtschaftlichen Wachstum und zur sozialen Entwicklung von Gebieten bei“, erklärte Marco Arioli, Chief Technology & Wholesale Officer von EOLO. „Außerhalb der großen städtischen Zentren und vor allem in den entlegensten, hügeligen und bergigen Gebieten, wo die Versorgung mit Glasfaserkabeln besonders kritisch ist, stellt die drahtlose FWA-Verbindung eine konkrete und zukunftsweisende Lösung dar. Mit dieser Technologie beschleunigt und erleichtert EOLO die Digitalisierung von bäuerlichen Betrieben, die innovativ sein wollen, und ermöglicht so den Zugang zu den modernsten digitalen Geräten“.

„Mit EOLO hat der Südtiroler Bauernbund einen kompetenten und zuverlässigen Partner für seine Mitgliedsbetriebe gefunden. Schnelles Internet ist heute so wichtig wie früher die Hofzufahrten, Telefon-, Strom- oder Wasserleitungen. Sowohl für die Primärproduktion als auch für den Zu- und Nebenerwerb, wie dem Urlaub auf dem Bauernhof, die Direktvermarktung oder bäuerliche Schankbetriebe, ist Breitband oder Ultrabreitband eine Grundvoraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg der Betriebe. Darüber hinaus nimmt die Digitalisierung immer mehr Raum ein. Dank dieser Vereinbarung können nun auch Bauernhöfe in sehr entlegenen Gebieten an das Breitband angeschlossen werden und dieses in Zukunft auch für die Präzisionslandwirtschaft nutzen“, zeigte sich Daniel Gasser, Landesobmann des Südtiroler Bauernbundes, zufrieden.

EOLO bietet in Südtirol die FWA-Technologie (Fixed Wireless Access) an, die mit Hilfe von Millimeter-Funkwellen Hochgeschwindigkeitsverbindungen herstellt. Auf diese Weise ist das Angebot von EOLO eine echte Alternative zu Glasfaseranschlüssen. Im Zeitalter der Präzisionslandwirtschaft ist die drahtlose Konnektivität für Landwirte von entscheidender Bedeutung: Der Zugang zu einem stabilen und schnellen Netz ermöglicht es ihnen, wichtige Daten in Echtzeit zu überwachen, zum Beispiel Bodenbedingungen, Wettervorhersagen und Erntestatus, wodurch die Effizienz gesteigert und die Verschwendung von Ressourcen verringert wird. Ohne angemessene Netze können diese Technologien nicht genutzt werden, was die soziale und wirtschaftliche Entwicklung von Unternehmen in abgelegenen Gebieten einschränkt.

Eine Investition in die drahtlose Infrastruktur bedeutet daher, den Nutzern eine größere Innovationsfähigkeit und eine höhere Effizienz ihrer Tätigkeiten zu garantieren.