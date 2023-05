Pensplan verzeichnet deutlichen Zuwachs

Bozen – Am Donnerstag, 27. April 2023 fand in Bozen die Versammlung der Gesellschafter der Pensplan Centrum AG statt, um den Jahresabschluss 2022 zu beschließen. Die Pensplan Centrum AG registriert einen deutlichen Zuwachs bei den Mitgliedern in den regionalen Zusatzrentenfonds – einen der stärksten der letzten 15 Jahre – der dazu führte, dass die Marke von 300.000 verwalteten Positionen überschritten wurde. Infolge des Geschehens auf den Finanzmärkten schließt die Gesellschaft das Geschäftsjahr 2022 mit einem Verlust von 5.239.814 Euro ab, obwohl die erzielten Ergebnisse besser als der Durchschnitt ausfielen.

Die Pensplan Centrum AG ist die Dienstleistungsgesellschaft für die regionale Zusatzvorsorge. Sie wurde 1997 als öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft gegründet, um die Zusatzvorsorge und die Finanzbildung in der Region zu fördern und zu entwickeln. Sie unterstützt darüber hinaus Bürgerinnen und Bürger, die sich in wirtschaftlichen Notlagen befinden. Die Autonome Region Trentino – Südtirol hält 98 Prozent der Anteile an der Gesellschaft; die restlichen zwei Prozent verteilen sich auf die Autonomen Provinzen Bozen – Südtirol und Trient. Bei ihrer Gründung wurde der Pensplan Centrum AG ein Gesellschaftskapital von 258 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um das regionale Projekt für die Zusatzvorsorge Pensplan zu entwickeln und umzusetzen.

Anlässlich der Gesellschafterversammlung der Pensplan Centrum AG am 27. April 2023 in Bozen wurde der Jahresabschluss 2022 vorgestellt und genehmigt. Die Gesellschaft musste für das Jahr 2022 einen Verlust von 5.239.814 Euro verzeichnen.

Um diesen Betrag richtig analysieren und interpretieren zu können, müssen sowohl einige Betrachtungen zum Portfolio der Pensplan Centrum AG als auch zum Geschehen auf den Finanzmärkten im Jahr 2022 angestellt werden.

Das Geschehen auf den Finanzmärkten im Jahr 2022

Die Situation auf den Finanzmärkten war im vergangenen Jahr außergewöhnlich: Eben diese Finanzmärkte verzeichneten eines der schlechtesten Ergebnisse in der Geschichte. Ein weiteres außergewöhnliches Phänomen besteht darin, dass sowohl der Aktien- als auch der Anleihenmarkt gleichzeitig sehr hohe Verluste verzeichneten.

Das Gesellschaftskapital und das Geschäftsergebnis im Jahr 2022

Fast alle Einnahmen der Pensplan Centrum AG, mit denen die operativen Kosten der Gesellschaft zugunsten der Bevölkerung gedeckt werden (kostenlose Informations-, Beratungs-, Schulungs- sowie Verwaltungs- und Buchhaltungsdienstleistungen für die vier Partnerfonds), entstehen durch die Renditen, die durch die Investition des obengenannten Gesellschaftskapital erwirtschaftet werden. Dies bedeutet, dass die Erträge in direktem Zusammenhang mit dem Geschehen auf den Finanzmärkten stehen und daher von externen Faktoren beeinflusst werden. Die Pensplan Centrum AG hat also nur sehr beschränkte Einflussmöglichkeiten auf die Erträge dieser Investitionen.

„Was die Erträge des angelegten Portfolios der Pensplan Centrum AG angeht, von dem – wie oben gesagt – das Geschäftsergebnis abhängt, so ist für das Jahr 2022 eine Negativrendite von -8,19 Prozent zu verzeichnen. Diese Zahl ist zwar negativ, aber immer noch besser als die Benchmark des Referenzmarkts, die -9,82 Prozent betrug“, betonte der Geschäftsführer der Pensplan Centrum AG, Matteo Migazzi. „Die Benchmark des Euro-Aktienmarkts lag im vergangenen Jahr bei -12,62 Prozent, weltweit sogar bei -17,84 Prozent (in der Landeswährung). Die Benchmark der Euro-Staatsanleihen verzeichnete ein Minus von 18,22 Prozent, die der Euro-Unternehmensanleihen -13,95 Prozent. Dies bedeutet auch bei einem negativen Ergebnis, dass die Performance – wenn man sie nach den Eigenschaften des Portfolios der Gesellschaft bewertet – besser als die des durchschnittlichen Geschehens auf den Märkten war.“

Matteo Migazzi führte weiter aus: „Als effiziente Maßnahme, um eine solche Performance garantieren zu können, hat sich darüber hinaus die Neuauslegung der strategischen Vermögensallokation – also der Aufteilung des vorhandenen Vermögens in verschiedene Anlageklassen – durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft im Jahr 2021 erwiesen. Im Zuge dieser Maßnahme wurde der Vertrag über die Vermögensverwaltung revidiert. Auch dank dieses Eingriffs konnte die Pensplan Centrum AG im Bezugsjahr 2022 bessere Ergebnisse im Vergleich zur Benchmark erzielen.“

In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 konnte dank einer partiellen Erholung der Märkte ein Teil des Verlustes, den einige Wertpapiere im Bestand der Gesellschaft verzeichnet hatten, bereits wieder wettgemacht werden. Das Portfolio konnte zum 31.03.2023 bereits 4,80 Prozent wettmachen, was einem Betrag von sieben Millionen Euro entspricht.

Starker Mitgliederzuwachs für die regionale Zusatzvorsorge: Mehr als 300.000 verwaltete Positionen in den Partnerfonds

Der Geschäftsbericht zeigte auch die maßgeblichen, im Jahr 2022 erzielten, Ergebnisse in Bezug auf die Einschreibungen in die regionale Zusatzvorsorge auf: Die Pensplan Centrum AG konnte auch für das Jahr 2022 einen starken Zuwachs bei den Einschreibungen verzeichnen: So wurde die Marke von 300.000 verwalteten Positionen in den Partnerfonds Laborfonds, Plurifonds, Raiffeisen Offener Pensionsfonds und Pensplan Profi überschritten. Der Zuwachs gegenüber dem Jahr 2021 beträgt 21.000 Einheiten, was zu einer Gesamtzahl von 301.514 Positionen führte.

„Für das Jahr 2022 verzeichnen wir eine Zunahme von 7,54 Prozent, welche – zusammen mit der Zunahme im Jahr 2021 – den deutlichsten Zuwachs der vergangenen 15 Jahre darstellt”, berichtete Matteo Migazzi.