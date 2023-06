Petra Holzer als Bezirksobfrau bestätigt

Sterzing – Die Handwerkerinnen und Handwerker des Bezirks Wipptal haben im Rahmen ihrer jüngsten Bezirksversammlung auf die Tätigkeiten der letzten Jahre zurückgeblickt und ihre Obfrau im Amt bestätigt.

In der Biogasanlage Wipptal lud die Bezirksgruppe Wipptal zu einem Rundgang ein. Der Präsident der BIWI (Biogas Wipptal) begrüßte die Anwesenden und bedankte sich bei den Handwerkern für ihr zahlreiches Erscheinen. Der Geschäftsführer der BIWI, Manfred Gius, gab dann einen interessanten Einblick und erklärte die Funktionsweise der Anlage.

Nach dem Rundgang eröffneten Bezirksobfrau Petra Holzer und Vizebezirksobmann Georg Keim den offiziellen Teil der Versammlung und hießen die Mitglieder und Ehrengäste willkommen. Sie blickten auf die Tätigkeit der Bezirksgruppe der letzten fünf Jahre zurück und bedankten sich bei der Führungsspitze des lvh für die Wiedereröffnung des lvh-Bezirksbüros in der Fuggerstadt. „Ganz besonders freuen wir uns über die lvh-Sprechstelle, die in Sterzing wieder eingerichtet wurde, um das Beratungsangebot für die Handwerker und Dienstleister in unserem Bezirk weiter auszubauen“, erklärte die Bezirksobfrau Petra Holzer stolz. Danach ging sie auf die vielfältigen Leistungen des Verbandes ein und rief die Mitglieder dazu auf, diese auch zu nutzen.

Besonders erfreut zeigte sich Holzer auch über die Gründung der Junghandwerkerinnen und -handwerker im Bezirk Wipptal. lvh-Präsident Martin Haller bedankte sich in seiner Rede bei der Bezirksobfrau für ihren Einsatz. „Petra Holzer macht sich stets für die Belange des Handwerks stark und ich möchte mich herzlich für ihre Arbeit bedanken.“ Anschließend richtete auch der Bürgermeister von Sterzing, Peter Volgger, einige Worte an die Anwesenden und erklärte das Handwerk noch mehr in die Gemeinde integrieren zu wollen.

In einem vielbeachteten Referat erörterte darauf, Dr. Walter Huber die Frage, ob Wasserstoff die Zukunft sei und erinnerte daran, dass beim Weltklimagipfel in Glasgow, Biogas Wipptal als Vorzeigebeispiel genannt wurde. Bezirksgemeinschaftspräsidentin Monika Reinthaler ging auf die Wichtigkeit des Handwerks im Wipptal ein und sagte zu, dieses auch weiterhin so gut wie möglich zu unterstützen.

Danach wurde der erweiterte Bezirksausschuss gewählt. Ihm gehören, nach erfolgter Kooption, nun neben Petra Holzer, auch folgende Personen an: Georg Keim, Sebastian Staudacher, Thaddaeus Mader, Manuel Plank, Klaus Deporta und Klaus Mair. Rechtsmitglieder sind Iris Auriemma Siller, David Brunner, Thomas Kerschbaumer, Peter Brugger, Hanspeter Mair, Peter Mair (Brenner), Peter Mair (Sterzing), Franz Oberstaller und Verena Staudacher.

In einem weiteren abschließenden Wahlgang im Bezirksausschuss wurde schließlich Petra Holzer als Bezirksobfrau einstimmig bestätigt. Sebastian Staudacher wurde zum Vizebezirksobmann gewählt. Zum Abschluss der Bezirksversammlung bedankte sich Petra Holzer beim Ausschuss und der Raika Wipptal, für die Unterstützung der Veranstaltung.