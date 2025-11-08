Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Pfizer vor Übernahme des Adipositas-Spezialisten Metsera
Pfizer steht vor der Übernahme des Unternehmens Metsera

Pfizer vor Übernahme des Adipositas-Spezialisten Metsera

Samstag, 08. November 2025 | 04:32 Uhr
Pfizer steht vor der Übernahme des Unternehmens Metsera
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Pfizer hat sich im Ringen um den begehrten Adipositas-Spezialisten Metsera durchgesetzt. Der US-Pharmakonzern und Metsera hätten eine Übernahmevereinbarung geschlossen, teilte der Arzneimittelentwickler am Freitag (Ortszeit) mit. Demnach bietet Pfizer bis zu 86,25 Dollar je Aktie. Der Verwaltungsrat von Metsera empfahl seinen Aktionären, der Übernahme zuzustimmen.

Vor der Einigung hatte sich Pfizer einen intensiven Bieterwettstreit vor allem mit dem dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk geliefert. Dieser Wettstreit unterstreicht, wie hart die Branchenriesen um eine führende Position im lukrativen Markt für Abnehmpräparate konkurrieren. Analysten schätzen dessen Volumen bis Anfang des nächsten Jahrzehnts auf bis zu 150 Milliarden Dollar. “Manche Vermögenswerte sind es einfach wert, darum zu kämpfen”, sagte Peter Kolchinsky, Managing Partner beim Biotech-Investor RA Capital und einer der größten Anteilseigner von Metsera.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Kommentare
142
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Große Trauer im Hause Schumacher: Geliebte Hündin Angie verloren
Kommentare
45
Große Trauer im Hause Schumacher: Geliebte Hündin Angie verloren
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Kommentare
42
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Kommentare
41
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
Kommentare
39
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 