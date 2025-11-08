Pfizer vor Übernahme des Adipositas-Spezialisten Metsera

Von: APA/Reuters

Pfizer hat sich im Ringen um den begehrten Adipositas-Spezialisten Metsera durchgesetzt. Der US-Pharmakonzern und Metsera hätten eine Übernahmevereinbarung geschlossen, teilte der Arzneimittelentwickler am Freitag (Ortszeit) mit. Demnach bietet Pfizer bis zu 86,25 Dollar je Aktie. Der Verwaltungsrat von Metsera empfahl seinen Aktionären, der Übernahme zuzustimmen.

Vor der Einigung hatte sich Pfizer einen intensiven Bieterwettstreit vor allem mit dem dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk geliefert. Dieser Wettstreit unterstreicht, wie hart die Branchenriesen um eine führende Position im lukrativen Markt für Abnehmpräparate konkurrieren. Analysten schätzen dessen Volumen bis Anfang des nächsten Jahrzehnts auf bis zu 150 Milliarden Dollar. “Manche Vermögenswerte sind es einfach wert, darum zu kämpfen”, sagte Peter Kolchinsky, Managing Partner beim Biotech-Investor RA Capital und einer der größten Anteilseigner von Metsera.