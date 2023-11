Pflersch: Bauleitplanänderung für Lawinengalerie Puanlahne eingeleitet

Damit die Landesstraße in der Örtlichkeit Ast im Pflerschtal (Gemeinde Brenner) besser vor Lawinen geschützt ist, wird eine Galerie gebaut. Die Landesregierung hat die Einleitung der Bauleitplanänderung genehmigt. (Foto: LPA)

Pflersch – Im Pflerschtal soll die Lawinengalerie “Puanlahne” für mehr Sicherheit sorgen. Die Landesregierung hat heute grünes Licht für die Einleitung der Bauleitplanänderung gegeben.

Die Landesregierung hat heute auf Vorschlag von Landesrätin Maria Hochgruber Kuenzer die Einleitung des Verfahrens für eine Bauleitplanänderung der Gemeinde Brenner beschlossen. Es geht um die Verlegung der Landesstraße ins Pflerschtal in der Örtlichkeit Ast in Richtung Süden in die neu zu errichtende Lawinengalerie “Puanlahne” sowie um die Ausweisung des aktuellen Straßenverlaufs und des Gebiets über der Lawinengalerie als Landwirtschaftsgebiet.

Der betroffene Straßenabschnitt war in der Vergangenheit immer wieder wegen hoher Lawinengefahr oder konkreten Lawinenereignissen für mehrere Stunden, manchmal sogar für mehrere Tage unterbrochen, mit negativen Auswirkungen auf das gesamte Pflerschtal, das nur über diese Straßenverbindung erreichbar ist.

Die Abänderung des Gemeindebauleitplanes erfolgt von Amts wegen durch die Landesregierung, da es sich um eine Anlage von Landesinteresse handelt. Auch eine Anpassung des Landschaftsplanes ist notwendig.

Der heutige Landesregierungsbeschluss wird nun für 30 Tage bei der Landesverwaltung, am Sitz der Gemeinde und im Südtiroler Bürgernetz für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme ausgelegt.