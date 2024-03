Philipp Moser: „KI ist keine Frage der Größe!“

Bozen – Dank dem European Digital Innovation Hub (EDIH) ist der Wirtschaftsverband hds mit seinem Kompetenzzentrum im NOI Techpark in Bozen ab sofort eine Anlaufstelle für Unternehmen zur Nutzung Künstlicher Intelligenz. „Wir unterstützen dabei insbesondere Betriebe im Handel, in der Gastronomie und in der Dienstleistung bei der Implementierung von KI“, zeigt sich hds-Präsident Philipp Moser erfreut. Der große Vorteil für die Betriebe: Diese Unterstützung ist dank eigenem Fonds zum Großteil finanziert.

Der hds ruft die Betriebe auf, sich jetzt Unterstützung zu holen. „KI betrifft mittlerweile weite Teile unserer Gesellschaft. Und so auch alle Betriebe – ob klein oder groß, denn KI ist keine Frage der Größe“, bringt es Moser auf den Punkt.

Verändertes Kundenverhalten erzwingt auch angepasste Geschäftsmodelle. „In einer Welt, in der die einzige Konstante der ständige Wandel ist, sind neue Instrumente und Anwendungen in den Betrieben unerlässlich geworden. Gerade die Branche Handel befindet sich in einem Wandel. Es braucht neue, innovative Technologien – aber Achtung: ohne das Bewährte und jene Besonderheiten auf Seite zu schieben, die unseren Wirtschaftsraum ausmachen“, so der Präsident weiter.

Der hds ist gemeinsam mit anderen hochkarätigen Partnern aus Wirtschaft, Forschung und Entwicklung Teil dieser zukunftsweisenden Initiative. „Jetzt ist der Zeitpunkt, Unternehmen an diese Technologien heranzuführen und bereits KI affine Firmen in ihrer Weiterentwicklung und bei der Umsetzung ihrer Vorhaben zu unterstützen“, betont Moser abschließend. “Mit dem PNRR-Fonds stehen dem EDIH NOI in den nächsten zwei Jahren insgesamt 4,6 Millionen Euro für Services an Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz zur Verfügung. Das ermöglicht eine kostengünstige Integration von KI in Arbeits- und Produktionsprozesse, um als Betrieb innovativ und konkurrenzfähig zu bleiben. EDIH NOI wird von der Europäischen Union NextGeneration EU finanziert.”