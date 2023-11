Pilotprojekt für “Junges Wohnen” in Leifers

Leifers – 13 Wohnungen werden in Steinmannwald in Leifers für das „junge Wohnen“ ausgeschrieben. Damit wird nach der Genehmigung der Durchführungsverordnungen zum neuen Landesgesetz für den öffentlichen und sozialen Wohnbau nun eine der Neuerungen konkret umgesetzt. Das Projekt richtet sich an junge Menschen unter 35 Jahren und an Familien, wo beide Partner das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Sie müssen seit mindestens fünf Jahren in der Provinz Bozen wohnhaft oder berufstätig sein. Außerdem müssen sie im Umkreis von 40 Kilometern von Leifers einen Arbeits- oder Ausbildungsvertrag haben. Gesuche können beim Wohnbauinstitut in Bozen bis zum 15. Dezember 2023 eingereicht werden. Nach der Zuweisung der Wohnung gilt der Mietvertrag für 8 Jahre. Haben sie bis dahin das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet, kann der Vertrag um jeweils vier Jahre verlängert werden. Der Mietzins richtet sich nach dem Einkommen der Antragstellenden und nach der Größe der Wohnung. Geplant ist, dass nach einer erfolgreichen Umsetzung des jungen Wohnens in Leifers das Projekt auch auf andere Gemeinden des Landes ausgedehnt wird.

Präsidentin Tosolini: “Ein Projekt mit leistbarer Miete, angestrebt von Landesrätin Deeg, das dank der Grundlagen des neuen Wobi Gesetzes in Leifers realisiert werden kann und die Bedürfnisse junger Familien berücksichtigt. Ausgangspunkt ist die Bereitstellung von Wohnungen in Leifers, aber es ist beabsichtigt, dieses innovative Modell auf alle Gemeinden Südtirols auszudehnen. “

Das Formular kann von der Homepage der Wobi-Website heruntergeladen werden: www.wobi.bz.it