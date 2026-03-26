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Insgesamt stehen 789 Millionen Euro zur Verfügung

PNRR unterstützt Landwirtschaft bei Photovoltaik-Anlagen

Donnerstag, 26. März 2026 | 12:03 Uhr
Energieförderung_Photovoltaik_Manuela Tessaro
LPA/Manuela Tessaro
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Von: mk

BBozen – Wer Photovoltaikanlagen auf Gebäuden mit Produktionszweck in den Bereichen Landwirtschaft, Tierhaltung und Agrarindustrie errichten möchte, hat jetzt die Möglichkeit, sich an einem Aufruf des Aufbau- und Resilienzfonds PNRR zu beteiligen. Für die neue Maßnahme “Facility Parco Agrisolare” stehen insgesamt 789 Millionen Euro zur Verfügung.

Mit einem neuen staatlichen Förderaufruf unterstützt das italienische Landwirtschaftsministerium die Installation von Photovoltaikanlagen auf Betrieben in den Bereichen Landwirtschaft, Tierhaltung und Agrarindustrie. Die Förderung richtet sich an Unternehmen mit passenden ATECO‑Codes, wie im entsprechenden Anhang des Aufrufs angegeben.

Der Generaldirektor des Landes Südtirol, Alexander Steiner, betont die Bedeutung dieses PNRR-Aufrufs für die Betriebe: “Mit diesem Förderinstrument können landwirtschaftliche Betriebe ihre Energieversorgung stabilisieren und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das Programm erleichtert die Planung und gibt den Betrieben Sicherheit.”

Vorrangig werden Projekte berücksichtigt, die bereits im Rahmen früherer Aufrufe eingereicht wurden, aber nicht zum Zug gekommen sind, sowie Vorhaben in jenen italienischen Regionen, denen ein Mindestanteil von 40 Prozent der Mittel zugewiesen wird (Abruzzen, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Molise, Apulien, Sardinien und Sizilien). Gefördert werden außerdem Projekte, die qualitätsgesicherte Photovoltaikmodule verwenden – insbesondere Module, deren Hersteller im ENEA‑Register geführt werden.

Die maximal förderfähige Gesamtausgabe pro Projektträger beträgt 2,26 Millionen Euro. Davon entfallen 1,5 Millionen Euro auf die Photovoltaikanlage selbst. Zusätzlich sind Ausgaben für Speicherlösungen bis 50.000 Euro und Ladeinfrastruktur bis 10.000 Euro förderfähig. Für die eigentliche Photovoltaik‑Installation gelten Kostenobergrenzen je nach Modulklasse zwischen 1.000 und 1.500 Euro pro kWp.

Die Anträge können noch bis zum 9. April 2026, 12.00 Uhr, ausschließlich über die bereitgestellte digitale Plattform eingereicht werden. Die Projekte müssen spätestens 18 Monate nach Förderzusage abgeschlossen werden; alle Maßnahmen sind bis 31. Dezember 2028 abzurechnen.

Weitere Informationen auf der Webseite www.gse.it. Der Aufruf und die dazugehörigen Anlagen sind verfügbar unter Masaf – Emanato l’Avviso pubblico per accedere agli incentivi della misura PNRR “Facility Parco Agrisolare” (M2C1-I4).

Bezirk: Bozen

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