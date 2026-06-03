Von: mk

Mühlbach/Vintl/Rodeneck – Vor kurzem hat die gemeinsame Jahresversammlung der HGV-Ortsgruppen Mühlbach/Vintl und Rodeneck des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) stattgefunden. Im Mittelpunkt standen die positive Entwicklung der Ferienregion, aktuelle tourismuspolitische Themen sowie wichtige Zukunftsfragen rund um Mobilität, Mitarbeiter und touristische Entwicklungsmöglichkeiten.

Simon Stolz, Obmann der HGV-Ortsgruppe Mühlbach/Vintl, verwies auf eine insgesamt gute Saison und zeigte sich auch für den Sommer zuversichtlich. Besonders hervor hob er den starken Zusammenhalt unter den Betrieben. Positiv entwickelte sich auch die Zahl der Mitglieder: Im vergangenen Jahr konnten sechs neue Betriebe gewonnen werden.

Auch Rodenecks Ortsobmann Alex Widmann zog eine positive Bilanz. Zwar sei die Auslastung insgesamt leicht rückläufig gewesen, in den niedrigeren Kategorien habe es jedoch Zuwächse gegeben. Für das laufende Jahr seien die Aussichten ebenfalls gut. Widmann sprach zudem das Thema Nachhaltigkeit an und ermutigte die Betriebe, den Weg der Zertifizierung weiterzugehen.

HGV-Bezirksobmann Helmut Tauber bezeichnete die Ortsgruppe Mühlbach/Vintl als Vorzeigegruppe und unterstrich die starke Position der Ferienregion innerhalb des Eisacktals. Aktuelle Herausforderungen seien vor allem die Mobilität und die Errichtung von Mitarbeiterunterkünften.

Felix Erlacher, Bezirksobmann der Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ), stellte aktuelle Initiativen für den Berufsnachwuchs vor. Ziel sei es, junge Menschen frühzeitig für die Berufe im Gastgewerbe zu begeistern und sie aktiv in das Verbandsleben einzubinden.

HGV-Direktor Raffael Mooswalder informierte über aktuelle Entwicklungen auf Verbandsebene. Im Mittelpunkt standen dabei die Diskussion um Tourismuszonen und erworbene Rechte, Regelungen zur Kurzzeitvermietung sowie Maßnahmen zur Stärkung der Tourismusgesinnung. Er verwies zudem auf das breite Dienstleistungsangebot des HGV und auf die Ansprechpartner in den Fachabteilungen.

Bürgermeister Heinrich Seppi dankte den Betrieben für ihren Einsatz und hob insbesondere die gute Zusammenarbeit in schwierigen Situationen hervor, etwa beim Felssturz auf der Meransner Straße. Das Gemeindeentwicklungsprogramm sei mittlerweile genehmigt worden und bilde eine wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung.

Auch die Vertreter der Gemeinden Vintl und Rodeneck betonten die Bedeutung des Tourismus für ihre Orte. Gemeindereferent Hannes Zingerle verwies auf das touristische Potenzial in Vintl und auf die Notwendigkeit, gute Mobilitätslösungen für beliebte Ausflugsziele zu finden. Rodenecks Bürgermeister Helmut Achmüller hob hervor, dass die Betriebe vor Ort aktiv investierten und sich weiterentwickelten.

TV-Präsident Stefan Gruber berichtete über den Start der neuen Kooperation „Brixen Südtirol Dolomites“, mit der sich die Region künftig stärker auf neuen Märkten positionieren wolle. ezirkskoordinator Reinhold Schlechtleitner informierte die Teilnehmenden über aktuelle Themen und Angebote des HGV.