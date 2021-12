Positive Schneekontrolle für die Skiweltcup-Rennen in Hochabtei

Stern – Die FIS hat heute grünes Licht für die zwei Skiweltcuprennen auf der Gran Risa Piste erteilt. Wie gewöhnlich führt die FIS eine Kontrolle der Piste einige Tage vor den Rennen durch. Anhand der jetzigen Pistenverhältnisse und der Wettervorhersagen der nächsten Tage sind beide Rennen auf dem Gran Risa Hang seitens der FIS offiziell bestätigt worden.

Die Schneefälle der letzten Tage sowie die niedrigen Temperaturen haben eine optimale Präparierung der Piste ermöglicht und das Tal präsentiert sich in einer wunderbaren Winterlandschaft. Bereits Anfang Dezember hatte FIS-Vertreter Emmanuel Couder gemeinsam mit den Pistenverantwortlichen des Weltcups Alta Badia einen ersten Schnee-Check auf der Gran Risa durchgeführt. Die Bedingungen waren schon da sehr gut, und dank dieses Treffens konnten die Vorbereitung der Piste in diesen letzten Wochen vor den Rennen perfekt geplant werden.

Der Weltcup-Kalender sieht in diesem Jahr zwei Riesenslaloms in Alta Badia vor, die am Sonntag, 19. Dezember, und Montag, 20. Dezember, stattfinden. In beiden Fällen beginnt der erste Lauf um 10.00 Uhr, während die 30 besten Athleten den zweiten Lauf um 13.30 Uhr auf der Gran Risa-Strecke antreten werden.

Beim traditionellen Riesenslalom am Sonntag, kann man zwischen dem ersten und dem zweiten Lauf, die Kunstflugshow der Frecce Tricolori der italienischen Luftwaffe am Himmel über La Villa bewundern. In diesem Jahr wird es im Zielbereich wieder Zuschauer geben, welche die beiden Rennen von den Tribünen am Fuße der Gran Risa verfolgen können. Eintrittskarten für die Tribünen können online unter www.skiworldcup.it erworben werden. Die Plätze sind begrenzt und man muss den Super Green Pass (2G – geimpft/geheilt) vorweisen. Für diejenigen, die die Rennen lieber von zu Hause aus verfolgen wollen, werden die einzelnen Läufe weltweit übertragen.