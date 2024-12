Primar Steinkasserer bestätigt

Von: luk

Bozen – Martin Steinkasserer, Primar der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Bozen, ist heute nach einem erneuten Auswahlverfahren bestätigt worden.

Martin Steinkasserer stammt aus Bruneck und studierte an der Universität Innsbruck. Die Facharztprüfung absolvierte er in München (D), es folgte die Anerkennung des Titels von Seiten des Gesundheitsministeriums in Rom. Steinkasserer weist auch verschiedene Ausbildungen im Gesundheitsmanagement an italienischen und ausländischen Universitäten auf. Klinisch bildete er sich besonders im Bereich der Behandlung von Zervix- und Ovarialkarzinomen weiter. Seine ärztliche Tätigkeit im Sanitätsbetrieb begann 1992 im Krankenhaus Bruneck, es folgten Aufenthalte in München und Verona. Als leitender Facharzt des landesweiten Trainingszentrums für minimal-invasive Chirurgie ist er in Südtirol erster Ansprechpartner in der Behandlung von gynäkologischen Krebserkrankungen. Nach zwei Jahren als Primararzt im Krankenhaus Bruneck übernahm er 2018 die Stelle als Primararzt der Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Bozen.

Generaldirektor Christian Kofler gratuliert Steinkasserer herzlich zur Ernennung und wünscht einen guten Start und viel Erfolg: „Mit Primar Steinkasserer haben wir eine sehr erfahrene Führungskraft im klinischen Bereich bestätigt, die den Betrieb sehr gut kennt und mit Einsatz, fachlicher Expertise und viel Empathie für die Patientinnen arbeitet.“

Sanitätsdirektor Josef Widmann begrüßt die Ernennung ebenfalls: „Ich bin sehr froh darüber, dass mit der Ernennung von Primar Steinkasserer eine weitere Primarstelle definitiv besetzt worden ist. Steinkasserer ist besonders in der operativen Behandlung von Krebserkrankungen bei Frauen und auch der Endometriose eine angesehene Koryphäe; er hat ein sehr gutes Team von Fachärztinnen und -ärzten aufgebaut und ich weiß, dass die Patientinnen und die Kolleginnen und Kollegen es sehr schätzen, dass er im Krankenhaus Bozen als Leiter dieses für den gesamten Gesundheitsbetrieb sehr wichtigen und zentralen Bereiches bestätigt wurde.“