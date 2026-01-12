Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Projekte für mehr Chancengleichheit werden bezuschusst
Anträge bis 20. Jänner 2026

Projekte für mehr Chancengleichheit werden bezuschusst

Montag, 12. Januar 2026 | 09:43 Uhr
Handschlag Frau Wirtschaft business Geschäftsfrau Macht Politik
pixabay.com
Von: mk

Bozen – Das Land Südtirol gewährt Beiträge für Projekte, die zur Verwirklichung der Chancengleichheit zwischen Frau und Mann und der Gleichstellung der Frau in allen gesellschaftlichen Bereichen beitragen. Bis 20. Jänner 2026 nimmt das Frauenbüro entsprechende Anträge entgegen.

Ziel ist die Förderung von Projekten, die dazu beitragen, die rechtliche Situation der Frau zu verbessern, die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen zu fördern und insbesondere eine Gleichstellung im Arbeits- und Wirtschaftsleben zu erlangen.

Für die Durchführung der Projekte kann ein Beitrag im Ausmaß von 30 bis 70 Prozent der zugelassenen Ausgaben gewährt werden. Um den Beitrag ansuchen können Frauenorganisationen, Frauengruppen und -initiativen sowie private Einrichtungen und Körperschaften, in deren Satzung die Verwirklichung der Chancengleichheit zwischen Frau und Mann als Zielsetzung verankert ist und die keinerlei Gewinnabsichten verfolgen.

Die detaillierten Richtlinien, der Vordruck für den Antrag und die weiteren Anlagen sind auf den Webseiten des Landes unter „Beiträge für Projekte im Rahmen der Chancengleichheit“ abrufbar.

Die Anträge müssen innerhalb 20. Jänner 2026 an das Frauenbüro, Landesabteilung Präsidium – Amt für Landessprachen und Bürgerrechte, Garibaldistraße 14, Bozen per Einschreiben oder PEC (lb-ld@pec.prov.bz.it) gesendet oder dort persönlich abgegeben werden.

Weitere Informationen gibt es im Frauenbüro unter der Rufnummer 0471 414141 oder der E-Mail-Adresse frauenbuero@provinz.bz.it.

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

