Prowinter Season Finale 2022: Das Saisonabschlusstreffen für Wintersportbegeisterte

Bozen – Im Einvernehmen mit den Ausstellern, Partnern und Verbänden wurde für die diesjährige Prowinter ein neues Veranstaltungsformat entwickelt: Prowinter Season Finale am 14. April in der Messe Bozen – ein Tag voller spannender Events zum Saisonabschluss mit Tagungen, Prämierungen der erfolgreichen lokalen Olympiateilnehmer und eine abschließende Feier.

In einer Zeit des Wandels und angesichts der weltweiten Lieferkettenprobleme wird die diesjährige Prowinter in eine eintägige Veranstaltung am 14. April umgewandelt mit Tagungen und Prämierungen unserer erfolgreichen Olympiateilnehmer sowie einer abschließenden Saisonabschlussfeier: Prowinter Season Finale 2022.

„Wir wären gerne mit der gewohnten dreitägigen Fachmesse nach der zweijährigen Zwangspause zurückgekehrt, aber die weltweiten Lieferkettenprobleme haben uns gezwungen, die Dauer der Veranstaltung in diesem Jahr zu verkürzen“, kommentiert Thomas Mur, Direktor der Messe Bozen: „Gleichzeitig war es uns wichtig, einen Treffpunkt für den gesamten Wintersportsektor und Prowinter als Referenzplattform für die gesamte Branche beizubehalten.“

Prowinter Season Finale wird ein Tag voller Highlights: die Tagung der Südtiroler und Tiroler Seilbahnbetreiber ist ebenso bestätigt wie der diesjährige Ski Rental Summit, bei dem Bilanz einer außergewöhnlichen Saison für den Skiverleihsektor gezogen wird. Nicht weniger wichtig sind die Preisverleihungen der FISI, der Südtiroler Ski- und Snowboardlehrer und der Sportgruppe der Carabinieri an ihre verdienten Athleten.

Zudem wird es einen kleinen Ausstellungsbereich für Unternehmen geben, die ihre Neuheiten für die kommende Saison vorstellen. Den Abschluss des Tages bilden die Auszeichnungen großer Nachwuchshoffnungen bei den Energiapura Children Series und ein Aperitif mit DJ-Set.

All dies und noch einiges mehr dürfen sich die Besucher des Prowinter Season Finale am Donnerstag, den 14. April im neuen FieraMesse H1 Eventspace und im MEC Meeting & Event Center Südtirol-Südtirol erwarten.

Prowinter Season Finale ist somit das ideale Saisonabschlusstreffen, aber Messe Bozen blickt bereits in die Zukunft: „Für Prowinter 2023 laufen bereits erste Gespräche mit Ausstellern, Verbänden und Verleihern und es dürfen große Neuigkeiten erwartet werden“, verspricht Thomas Mur.

Weitere Informationen unter: www.fieramesse.com/prowinter/de