Prowinter Season Finale 2023: Alle Ergebnisse des sechsten Ski Rental Summit

Bozen – Allgemeine Zufriedenheit, gute Zusammenarbeit und ein über den Erwartungen liegender Umsatz. Das ist das erfreuliche Ergebnis der Umfrage, die von ProwinterLab, der Beobachtungsstelle für den Verleih von Winter- und Bergsportausrüstung, unter der Leitung von Alfredo Tradati durchgeführt wurde. Die Saison neigt sich dem Ende zu und beim Prowinter Season Finale wurde Bilanz gezogen über den Winter 2022/2023. Die nächste Prowinter findet von Mittwoch, 10. bis Freitag, 12. Januar 2024 statt.

Gestern fand in Bozen im Rahmen des Prowinter Season Finale der jährliche Ski Rental Summit statt, das Treffen der Akteure der Wintersportbranche zum Saisonende. Bei dieser Rückschau auf den Winter 2022/2023 standen die positiven Aspekte der gerade zu Ende gegangenen Saison im Mittelpunkt eines runden Tisches von Produzenten, Verleihern und Händlern.

Die Umfrage, die vom ProwinterLab-Team unter der Leitung von Alfredo Tradati bei 279 Skiverleihern durchgeführt wurde, ergab ein positives Bild, das von allgemeiner Zufriedenheit geprägt ist, trotz eines Winters, der in Bezug auf die Schneemenge nicht gerade großzügig war. So gaben fast 90 Prozent der untersuchten Stichprobe einen über den Erwartungen liegenden oder zumindest durchschnittlichen Umsatz an. Ausschlaggebend für dieses Wachstum war sicherlich die Rückkehr der Gäste aus dem Ausland: Diese waren bei einem Drittel der befragten Betriebe für mehr als die Hälfte ihres Umsatzes verantwortlich, bei einem weiteren Drittel sorgten sie für 30 bis 40 Prozent der Einnahmen, während das restliche Drittel angab, keinen nenneswerte Auswirkungen gespürt zu haben.

Aus den Daten, die bei der sechsten Auflage des Ski Rental Summit gesammelt und präsentiert wurden, geht auch ein allgemeiner Wandel der Gewohnheiten der Skigebietsbesucher hervor. Die Weiße Woche im herkömmlichen Sinne ist kürzeren Aufenthaltszeiten gewichen. So gaben immerhin noch 17 Prozent der Verleiher eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer ihrer Kunden von sechs Tagen an, ein Fünftel sprachen von fünf Tage und 30 Prozent (und damit am meisten) meldeten vier Tage. Acht Prozent der Befragten nannten eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von drei Tagen, wiederum ein Fünftel zwei Tage und nur 2,5 Prozent einen Tag.

Interessante Zahlen kommen von den weiblichen Kunden, die immer häufiger ein an ihre Bedürfnisse angepasstes Angebot nachfragen. Die Verleihbranche ist sich dieser wachsenden Tendenz bewusst und hat ihre Produktpalette entsprechend ausgestattet, schließlich verzeichnen 57 Prozent von ihnen eine große oder sehr große Nachfrage nach massgeschneiderten Skiern für Frauen. Auch das durchschnittliche Benutzerprofil ist interessant: Die Verleiher gaben an, dass acht von zehn ihrer Kunden Fortgeschrittene sind, während erfahrene Skifahrer mit knapp vier Prozent eine deutliche Minderheit ausmachen, genauso wie die die Zahl der Skianfänger mit 16 Prozent.

Aufgrund der ungünstigen Wetterbedingungen haben Disziplinen wie Skitourengehen und Schneeschuhwandern im Vergleich zu den Vorjahren einen Rückgang erfahren. 44 Prozent der Vermieter haben eine entsprechende Ausrüstung. Von diesen gaben sechs von zehn an, dass die Nachfrage danach rückläufig war. Dieses Phänomen könnte aber auch darauf zurückzuführen sein, dass die Verleiher heuer über deutlich mehr Ausrüstung für diese Sportarten verfügen und der Rückgang somit eigentlich einer gleichbleibenden Nachfrage bei gleichzeitig größerer Verfügbarkeit der Produkte entspricht.

„Am zufriedensten sind wir mit den Umfrageergebnissen bezüglich der Beziehung zwischen Wintersportmarken, Verleihern und Einzelhändlern“, erklärt Geraldine Coccagna, Brand Manager von Prowinter: „Rund 90 Prozent der befragten Verleihfirmen gaben an, dass die Beziehung zu den Produzenten trotz der Schwierigkeiten, die durch die Veränderungen in der globalen Lieferkette entstanden sind, stabil und produktiv blieb. Dies ist ein hervorragendes Zeichen für die Zukunft der Branche!”

Am Nachmittag folgte als großes Finale das Abschlussfest des Sportzentrums der Carabinieri Sektion Wintersport mit der Prämierung der erfolgreichsten Athleten der Saison 2022/23: Ein würdiger Saisonabschluss in Anwesenheit von Publikumslieblingen wie der Skirennläufer*innen Federica Brignone und Dominik Paris sowie der Biathletin Lisa Vittozzi.

Prowinter, die B2B Days for Snow, Rental and Mountain, findet vom 10. bis 12. Januar 2024 mit zahlreichen Neuerungen wieder in den Hallen der Messe Bozen statt.