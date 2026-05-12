Raiffeisen unterstützt Run4Life

Von: mk

Bozen – Die Südtiroler Raiffeisenkassen unterstützen die Initiative „Run4Life“. Die Veranstaltung sammelt in diesem Jahr Gelder für soziale Anliegen in Südtirol – ganz im Sinne des genossenschaftlichen Raiffeisen-Gedankens. Der gesamte Erlös kommt den Vereinen Alzheimer Südtirol sowie Parkinson Aktiv zugute.

Wenn der Staffellauf „Run4Life“ am Samstag, 23. Mai ganz Südtirol durchquert, stehen weniger die sportlichen Höchstleistungen als vielmehr die Gemeinsamkeit im Vordergrund und die Gesundheit, denn Bewegung stärk nachweislich die kognitive Leistungsfähigkeit.

Der „Run4Life“ ist ein Charity-Event, das vom Raiffeisen-Hilfsfonds und insbesondere von der Raiffeisenkasse Wipptal und der Raiffeisenkasse Salurn unterstützt wird. So wie sich das Netz der Raiffeisenkassen – übrigens das am weitesten verbreitete Bankennetz Südtirols – über das ganze Land verteilt, findet auch der Solidaritätslauf den Weg durch das ganze Land, von Brenner bis nach Salurn.

Zum Auftakt überreichte Organisator Alfred Monsorno dem Generaldirektor des Raiffeisenverbandes Südtirol, Christian Tanner, das offizielle T-Shirt des Run4Life. „Der Run4Life vereint Bewegung, Gemeinschaft und soziales Engagement auf vorbildliche Weise. Als Raiffeisenorganisation ist es uns ein zentrales Anliegen, Initiativen zu unterstützen, die Menschen verbinden und gleichzeitig wichtige gesellschaftliche Themen in den Fokus rücken“, so Generaldirektor Tanner, der im Namen der Raiffeisenkassen am Sitz des Raiffeisenverbandes Südtirol die Spende überreichte.