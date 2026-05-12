Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Raiffeisen unterstützt Run4Life
Erlös kommt den Vereinen Alzheimer Südtirol sowie Parkinson Aktiv zugute

Raiffeisen unterstützt Run4Life

Dienstag, 12. Mai 2026 | 17:09 Uhr
Run4life 2026_Tanner_Monsorno
Raiffeisen
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Südtiroler Raiffeisenkassen unterstützen die Initiative „Run4Life“. Die Veranstaltung sammelt in diesem Jahr Gelder für soziale Anliegen in Südtirol – ganz im Sinne des genossenschaftlichen Raiffeisen-Gedankens. Der gesamte Erlös kommt den Vereinen Alzheimer Südtirol sowie Parkinson Aktiv zugute.

Wenn der Staffellauf „Run4Life“ am Samstag, 23. Mai ganz Südtirol durchquert, stehen weniger die sportlichen Höchstleistungen als vielmehr die Gemeinsamkeit im Vordergrund und die Gesundheit, denn Bewegung stärk nachweislich die kognitive Leistungsfähigkeit.

Der „Run4Life“ ist ein Charity-Event, das vom Raiffeisen-Hilfsfonds und insbesondere von der Raiffeisenkasse Wipptal und der Raiffeisenkasse Salurn unterstützt wird. So wie sich das Netz der Raiffeisenkassen – übrigens das am weitesten verbreitete Bankennetz Südtirols – über das ganze Land verteilt, findet auch der Solidaritätslauf den Weg durch das ganze Land, von Brenner bis nach Salurn.

Zum Auftakt überreichte Organisator Alfred Monsorno dem Generaldirektor des Raiffeisenverbandes Südtirol, Christian Tanner, das offizielle T-Shirt des Run4Life. „Der Run4Life vereint Bewegung, Gemeinschaft und soziales Engagement auf vorbildliche Weise. Als Raiffeisenorganisation ist es uns ein zentrales Anliegen, Initiativen zu unterstützen, die Menschen verbinden und gleichzeitig wichtige gesellschaftliche Themen in den Fokus rücken“, so Generaldirektor Tanner, der im Namen der Raiffeisenkassen am Sitz des Raiffeisenverbandes Südtirol die Spende überreichte.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Kommentare
124
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Kommentare
91
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Lokalpolizei: Gesetzentwurf kommt im Juni in den Landtag
Kommentare
37
Lokalpolizei: Gesetzentwurf kommt im Juni in den Landtag
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Kommentare
37
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Was hier beraten wird, steht morgen in Schulbüchern und Heften
18
Was hier beraten wird, steht morgen in Schulbüchern und Heften
Anzeigen
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Von Südtirol ans Meer | Anzeige
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 