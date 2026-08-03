Raiffeisenverband Südtirol: Walter Pardatscher ist neuer Generaldirektor

Von: Lukas Unterkofler

Bozen – Der Verwaltungsrat des Raiffeisenverbandes Südtirol hat in seiner heutigen außerordentlichen Sitzung Walter Pardatscher zum neuen Generaldirektor bestellt.

Der 55-jährige Ingenieur wird sein Amt im Jänner 2027 antreten und folgt damit auf Generaldirektor Christian Tanner, der in rund anderthalb Jahren in den Ruhestand treten wird. Der Entscheidung ging ein mehrstufiges Auswahlverfahren voraus, das von einer international tätigen Personalberatung begleitet wurde.

„Mit der frühzeitigen Bestellung des neuen Generaldirektors schaffen wir die Voraussetzungen für einen geordneten und vorausschauend geplanten Generationenwechsel“, betont Obmann Herbert Von Leon. „Unser Dank gilt Christian Tanner, der den Verband über viele Jahre mit großem Engagement geprägt hat und den Übergang aktiv begleiten wird.“

Die Entscheidung für Walter Pardatscher als neuen Generaldirektor fiel heute Nachmittag einstimmig im Verwaltungsrat. Der designierte Generaldirektor verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Autobrenner AG (A22) als Präsident und Geschäftsführer, als Verwaltungsrat des Verbandes der Südtiroler Obstgenossenschaft VOG und als Obmann der Obstgenossenschaft Kurmark-Unifrut. Seit Sommer 2019 ist der 55-jährige Salurner nunmehr Direktor des Verbandes der Südtiroler Obstgenossenschaft (VOG). In dieser Funktion verantwortet er die strategische Weiterentwicklung des Verbandes und vertritt die Interessen von rund 5.000 Südtiroler Obstbäuerinnen und Obstbauern auf den internationalen Märkten. „Aufgrund seiner umfassenden fachlichen Erfahrung und seinen fundierten Kenntnissen des Genossenschaftswesens ist er für uns eine sehr gute Wahl“, so Herbert Von Leon, Obmann des Raiffeisenverbandes Südtirol.

„Ich danke dem Verwaltungsrat für das entgegengebrachte Vertrauen“, sagt der designierte Generaldirektor Walter Pardatscher, „und freue mich darauf, den Verband in den kommenden Monaten intensiv kennenzulernen und gemeinsam mit den Mitarbeitenden, Mitgliedern und Partnern seine erfolgreiche Entwicklung fortzusetzen. Mein Ziel ist es, Bewährtes zu sichern und zugleich neue Impulse für die Zukunft des Raiffeisenverbandes zu setzen.“

In der Sitzung würdigte der Verwaltungsrat zugleich die Verdienste des bisherigen Generaldirektors Christian Tanner, der den Raiffeisenverband über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt hat und weiterhin als Vizedirektor zur Verfügung steht. Die frühzeitige Nachfolgeregelung schafft zugleich Raum, um die strategische Entwicklung des größten Genossenschaftsverbandes Südtirols vorausschauend weiterzuführen.

„Nach vielen erfüllenden Arbeitsjahren freue ich mich, den Verband geordnet übergeben zu können“, erklärt Christian Tanner. „Es ist mir ein persönliches Anliegen, meinen Nachfolger bestmöglich zu begleiten. Ein nahtloser Übergang ist im Interesse aller Beteiligten – unserer Mitglieder, Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitenden.“