Rechte im Bereich Verbraucherschutz

Bozen – Beim Kauf von Waren und Dienstleistungen stoßen Verbraucher täglich auf Hindernisse, Schwierigkeiten oder Probleme. Als Verbraucherschützer merken wir oft, dass die sich ständig weiter entwickelnden Märkte auch mit einer Gebrauchsanweisung häufig immer noch nicht wirklich verständlich sind.

Wer seine Rechte kennt, sich informiert und bewusste Entscheidungen trifft ist meistens auch gut geschützt vor unliebsamen Überraschungen – es ist jedoch nicht immer einfach, die eigenen Rechte im Detail zu kennen, und vor allem auch zu wissen, wie man sie im Bedarfsfall geltend macht. “Vorbeugen ist besser als heilen – daher haben wir versucht, die Abstände zwischen Ihren Fragen und unseren Antworten so kurz wie möglich zu halten. Wie? Mit kurzen Informationsvideos und Videoanimationen, in denen die Berater erklären, wie man sich in verschiedenen verbraucherrelevanten Angelegenheiten verhalten und schützen kann. Für Verbraucher sind die wichtigsten Informationen somit noch zugänglicher”, so die VZS.

Die 20 Informationsvideos und die zehn Videoanimationen sind leicht verständlich und decken verschiedene Themenbereiche ab, darunter Telefonie, Immobilien, Online-Handel und Versicherungen. Mit nur wenigen Klicks erfahren Sie mehr über Ihre Rechte und wie Sie sich am Besten schützen können. Die Videos stehen ab sofort auf dem YouTube-Kanal der Verbraucherzentrale Südtirol zur Verfügung: https://www.youtube.com/vzsctcu

Diese Videos wurden dank der Unterstützung der Autonomen Provinz Bozen, mit den Geldern des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung erarbeitet (Zuweisung 2020).