Recyclingquote in Bozen bei 65,2 Prozent

Von: luk

Bozen – Anlässlich des Weltrecyclingtags hat die SEAB die Ergebnisse der getrennten Abfallsammlung für das Jahr 2024 vorgestellt. Demnach wurden in Bozen insgesamt 53.385 Tonnen Abfall gesammelt, was einem Pro-Kopf-Aufkommen von 502 Kilogramm entspricht. Die Recyclingquote lag mit 65,2 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres.

Die getrennte Sammlung zeigte unterschiedliche Entwicklungen: Während die Menge an Papier (-5,1 Prozent) und Gartenabfällen (-1,4 Prozent) leicht zurückging, stiegen die Mengen an Kunststoffverpackungen (+5,6 Prozent), organischen Abfällen (+4,7 Prozent) sowie Glas und Metall (+1,5 Prozent) an.

Ein weiterhin kritischer Punkt bleibt die Qualität der gesammelten Materialien. Die Verunreinigungsrate beträgt fünf Prozent bei Papier, 15 Prozent bei Glas und Metall sowie 42 Prozent bei Kunststoff. Eine leichte Verbesserung wurde bei Papier erzielt, unter anderem durch neue Sammelbehälter mit schmaleren Einwurföffnungen.

Der Recyclinghof Bozen wurde im vergangenen Jahr 70.247-mal besucht, was durchschnittlich 277 Besuchen pro Tag entspricht. SEAB weist darauf hin, dass die Kapazität des Recyclinghofs begrenzt ist und plant gemeinsam mit der Stadtverwaltung Maßnahmen zur Erweiterung.

Auch die Nutzung der Junker-App zur Meldung illegaler Müllablagerungen nahm zu: Im Jahr 2024 wurden 982 Fälle gemeldet – ein Anstieg um 67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. SEAB sieht darin ein Zeichen für das wachsende Umweltbewusstsein der Bevölkerung.

„Die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist entscheidend für eine effiziente Abfallbewirtschaftung“, betont SEAB-Generaldirektor Matthias Fulterer. Das Unternehmen arbeite weiter an Verbesserungen der Abfallsammlung und Recyclingqualität, um die Umweltbelastung zu reduzieren und die Sauberkeit der Stadt zu fördern.