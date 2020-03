Rom fährt Wirtschaft herunter: Tageszeitungen erscheinen weiterhin

Rom/Bozen – Der sprunghafte Anstieg der Corona-Toten in Italien hat die italienische Regierung dazu veranlasst, die Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus zu verschärfen. Rom lässt im Zuge der Coronavirus-Pandemie alle nicht lebensnotwendigen Produktionsaktivitäten schließen. Davon seien unter anderem Supermärkte, Banken, Post und Apotheken ausgeschlossen, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Samstagabend. Die bis 3. April geltende Verordnung tritt am Montag in Kraft.

Tageszeitungen erscheinen weiterhin

Auch die Tageszeitungen zur Versorgung der Bürger mit Informationen werden weiterhin erscheinen. Diese werden – so wie bisher auch – bei den Zeitungsverkäufern und Tabaktrafiken erhältlich sein.

Vom Dekret der Regierung in Rom nicht betroffen sind außerdem die Landwirtschaft oder die Ölproduktion. Auch Automechaniker, Elektriker, Hydrauliker oder Taxiunternehmen und einige weitere Bereiche dürfen weiterarbeiten.