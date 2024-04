Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr 2023

Bozen – Der Rückblick auf das Jahr 2023 zeigt ein deutliches Plus an durchgeführten Weiterbildungsangeboten und -stunden sowie Teilnahmen. Im Wachsen sind vor allem die Präsenzveranstaltungen.

2023 wurden 1.515 Weiterbildungsangebote der VHS Südtirol durchgeführt. Insgesamt waren es 18.321 Stunden an Weiterbildung, bei welchen insgesamt 16.511 Teilnahmen erreicht wurden. Dies bedeutet einen deutlichen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr 2022, bei einer deutlich sinkenden Ausfallquote.

Besonders die Themenbereiche „Sprachen“, „Gesundheit & Bewegung“ – mit Kursen wie Yoga, Pilates und Wassergymnastik – sowie „Hobby & Freizeit“ – welcher unter anderem Kurse rund ums Kochen, die Handarbeit und das Malen umfasst – haben zugenommen. Bemerkenswert ist der leichte Rückgang bei den Online-Angeboten. „Tatsächlich bemerken wir bei unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern das zunehmende Bedürfnis nach Weiterbildung in Präsenz. Das Zusammenkommen und der direkte Austausch an der VHS werden sehr geschätzt und machen sie zu einem besonderen Lernort,“ schildert Direktorin Barbara Pixner. Die Weiterbildung im Onlineformat bleibt hingegen fester Bestandteil in den Bereichen „Beruf“ und „Sprachen“.

„Mit Freude und Dankbarkeit blicke ich auf mein erstes Jahr als Präsidentin der VHS Südtirol zurück. Es waren zwölf Monate vieler, neuer Herausforderungen, erfüllender Begegnungen und bedeutender Erfolge,“ resümiert Angelika Mayr Fischnaller ihr erstes Jahr als VHS-Präsidentin. „Mit über 1.500 abgehaltenen Kursen und fast 17.000 Teilnahmen, knüpfen wir an unsere bisher stärksten Jahre an. Was diese Zahlen allerdings nicht zum Ausdruck bringen – und daher nochmals betont werden muss – ist das außergewöhnliche Engagement der zahlreichen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Arbeit aller an unserer Vision: Die VHS Südtirol als DER beliebteste Platz für Bildung, Begegnung und Austausch vor Ort, mit dem Ziel „Bildung für alle“ anzubieten.“

Tatsächlich versteht sich die VHS als lernende Institution und überprüft mit regelmäßig stattfindenden internen Workshops ihre strategische Ausrichtung, arbeitet an der Verbesserung der Zusammenarbeit, der Kommunikation und den Kursangeboten und setzt konkrete Maßnahmen zur Erreichung der selbst gesteckten Ziele.

Der Verdienst zweier Personen wurde anlässlich der Vollversammlung besonders hervorgehoben. Monika Oberhofer ist seit 40 Jahren ehrenamtlich für die VHS in Tramin im Einsatz und begleitet hier die Kurstätigkeit der VHS. Zur Vollversammlung hat sie mit Gertrud Schmid Dissertori einen besonderen Gast mitgebracht. Die Traminerin ist mit 91 Jahren die älteste Teilnehmerin an der VHS. Sie wurde ebenfalls geehrt.

Das 20-jährige Dienstjubiläum hingegen konnte Direktorin Barbara Pixner feiern. 2004 hat sie ihre Karriere als pädagogische Mitarbeiterin in der Kursplanung begonnen, seit 2010 leitet Sie die VHS Südtirol und das Team der heute 16 Mitarbeiterinnen in Bozen und Brixen. In diesen Jahren hat sie maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung der VHS beigetragen, sei es im Qualitätsmanagement, in der Organisationsstruktur als auch in der Programmgestaltung.