Rückreisetag: Staus auf der Brennerautobahn

Bozen – Viele Urlauber haben das verlängerte Wochenende dazu genutzt, um in Südtirol einen Kurzurlaub zu verbringen. Skifahren und der Besuch von Weihnachtsmärkten standen auf dem Programm der meisten Touristen.

Am Sonntag war dann großer Rückreisetag. Um die Mittagszeit starteten viele Urlauber wieder nach Hause und auf der Brennerautobahn in Fahrtrichtung Süden staute es sich bald. Auch im Gadertal, in Gröden und auf der Pustertaler Staatsstraße gab es zähen Verkehr.

Die Brennerautobahn rechnet heute noch bis 18.00 Uhr mit starkem Rückreiseverkehr in Richtung Süden. Kodex schwarz wurde daher ausgerufen.