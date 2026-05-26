Ryanair stockt Flüge in Bratislava auf

Von: apa

Die irische Billigfluglinie Ryanair, die am Flughafen Wien mit 14 Flugzeugen vertreten ist, baut ihr Angebot in Bratislava weiter aus. Die dortige Flotte wird im kommenden Winterflugplan um ein Flugzeug auf dann vier Flieger erweitert, wie Ryanair am Dienstag ankündigte. In Wien, wo Ryanair im Herbst fünf Maschinen abgezogen hat, fordert der AUA-Konkurrent weiter eine Senkung der Steuern und Gebühren, insbesondere eine Abschaffung der Abgabe von 12 Euro pro Flugticket.

Ab Bratislava bietet Ryanair künftig 23 Destinationen an, neu dazu kommen Paphos, Tirana, Turin und Warschau. Durch die Offensive der Iren und auch der ungarischen Billigfluglinie Wizz Air steigt das Passagieraufkommen am slowakischen Hauptstadtflughafen heuer voraussichtlich auf über 2,2 Millionen Fluggäste – laut Ryanair ein Plus von 125 Prozent. Der Flughafen Wien hingegen erwartet für 2026 einen Rückgang um acht Prozent auf 30 Millionen Passagiere.

Ryanair betreibt in Bratislava seit 20 Jahren eine Basis und versuchte anfangs, den Flughafen als “Vienna East” zu vermarkten. Nach der Pleite von Air Berlin und Niki 2017 kam Ryanair durch die Übernahme des Niki-Nachfolgers Laudamotion selbst nach Wien. Die beiden Airports liegen nur knapp 50 Kilometer Luftlinie von einander entfernt.