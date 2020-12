Sammelzonen für ausgediente Weihnachtsbäume

Bozen – Ab dem 4. Jänner 2021 sammelt SEAB ausgediente Weihnachtsbäume.

Auch heuer holt SEAB in Bozen ausgediente Weihnachtsbäume nach dem Jahreswechsel kostenfrei ab. Diese können nämlich kompostiert werden und gehören daher nicht in die Restmülltonne. Man muss nur die Bäume – ohne Lametta und anderen Schmuck – an den von SEAB angegebenen Abholterminen zu einer beliebigen Ökoinsel bringen. Die Christbaum-Entsorgung 2021 beginnt am 4. und endet am 20. Jänner. Hier der Terminkalender nach Sammelzonen:

Sammelzonen und Termine der Weihnachtsbaumsammlung:

Zone 1 (Reschenstraße, Stadtviertel Europa und Kaiserau) und Zone 6 (zwischen Sorrento- und Turiner Straße, linkes Eisackufer und Teile der Industriezone): 4., 7., 11. und 14. Jänner

Zone 2 (Bozner Boden, Rentsch, Oberau und Haslach) und Zone 3 (Firmian, Altstadt): 5., 8., 12. und 15. Jänner

Zone 4 (Gries) und Zone 5 (Quirein, Teile der Industriezone): 13. und 20. Jänner

Bitte stellt die Bäume nicht an einem beliebigen Wochentag, sondern am Vorabend der angegebenen Sammeltage bei der Wertstoffinsel in Ihrer Nähe ab!

Außerdem können ausgediente Weihnachtsbäume kostenlos bei der Sammelstelle für Gartenabfälle in der Voltastraße (montags bis samstags, von 8.00 bis 12.00 Uhr) abgegeben werden.

Das letzte Mal hat SEAB nach den Feiertagen fast 4.500 alte Weihnachtsbäume gesammelt.