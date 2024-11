Sammlerbörse EppanPhil öffnet zum 21. Mal

Von: Ivd

Eppan –Am Samstag öffnet die beliebte Sammlerbörse „EppanPhil“ in der Raiffeisenhalle St. Michael/Eppan bereits zum 21. Mal ihre Pforten. Von 9.00 bis 13.00 Uhr können Sammler und Interessierte hier in die faszinierende Welt der Philatelie und Antikensammlungen eintauchen. Der Eintritt ist frei und lädt dazu ein, seltene Schätze zu entdecken und die Sammlerwelt aus nächster Nähe zu erleben.

Zahlreiche Händler, die aus verschiedenen Teilen Europas anreisen, bringen eine beeindruckende Auswahl an Kostbarkeiten mit: Briefmarken, historische Postkarten, Münzen, alte Fotografien, Sterbebilder und Heimatbelege. Für Sammler ist die „EppanPhil“ ein Paradies, in dem man auf seltene Stücke stößt und langgesuchte Sammlungsstücke erwerben kann.

Ein Bierdeckel als Briefmarke – das Highlight des Jahres

Ein besonderes Sammlerstück sorgt in diesem Jahr für Aufsehen: die neue österreichische Briefmarke im Bierdeckel-Format. Diese ungewöhnliche Marke kann aus einem Bierdeckel herausgelöst und wie jede herkömmliche Briefmarke auf einen Brief geklebt werden

Reise in die Vergangenheit

Für viele Besucher wird die Börse zu einer kleinen Zeitreise. Ob beim Entziffern alter Briefe oder beim Betrachten historischer Ortsansichten auf alten Postkarten – das Eintauchen in vergangene Zeiten und der Austausch über Geschichten und Fundstücke gehören zur besonderen Atmosphäre der EppanPhil. Auch wer eine geerbte Sammlung besitzt und sie eventuell verkaufen möchte, findet hier die ideale Plattform.

Spaß für die ganze Familie

Besonders für die jungen Gäste wird gesorgt: Kinder dürfen sich in einer „Wühlkiste“ kostenlos Briefmarken aussuchen und mit nach Hause nehmen – ein kleines Abenteuer, das sie spielerisch an das Sammeln heranführt. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, und an der Bar gibt es Würste und Getränke, sodass die Besucher in geselliger Runde verweilen können.

Infos und Reservierungen

Wer dabei sein möchte, kann sich bei Rufin Schullian unter der Telefonnummer +39 347 116 9160 oder per E-Mail an info@eppanphil.com für einen Tisch anmelden. Die Sammlerbörse „EppanPhil“ verspricht einen spannenden Vormittag voller Entdeckungen und ist für alle Generationen ein Event, das Sammlerherzen höherschlagen lässt.