Sammlung von Decken und Schlafsäcken für die Ärmsten

Bozen – Unter der Brücke, im Park, am Bahnhof verbringt eine Reihe von Menschen die Nacht im Freien. Vor allem in der kalten Jahreszeit ist eine schützende Decke oder ein Schlafsack für diese Menschen ein überaus wertvolles Gut, das ihr Leben auf der Straße etwas erleichtert oder sogar rettet. Viele klopfen daher bei der Kleiderkammer oder beim VinziBus der Vinzenzgemeinschaft an, um eine wärmende Hilfe gegen Kälte, Wind und Regen zu erhalten.

Daher bittet die Vinzenzgemeinschaft die Bevölkerung um saubere Decken und Schlafsäcke, die den Obdachlosen zur Verfügung gestellt werden können

“Da der Winter naht, organisieren wir Sammlungen, heißt es in einer Aussendung.

Diese finden am Dienstag den 15. November von 15.00 bis 17.00 Uhr in Meran, am Parkplatz der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt (Ex -Fußballplatz) sowie am Samstag den 17. November von 9.00 bis 11.00 am Parkplatz, Kapuzinerkloster Bozen, Kapuzinergasse statt.