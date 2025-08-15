Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Sandoz will trotz Zolldruck nicht in den USA produzieren
Der Schweizer Pharmakonzern produziert auch in Kundl in Tirol

Sandoz will trotz Zolldruck nicht in den USA produzieren

Freitag, 15. August 2025 | 10:14 Uhr
Der Schweizer Pharmakonzern produziert auch in Kundl in Tirol
APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI
Schriftgröße

Von: APA/awp/sda

Der Chef des Schweizer Pharmakonzerns Sandoz, Richard Saynor, bleibt dabei: Der Generika-Spezialist plant “derzeit nicht”, eine Produktion in den USA aufzubauen. “Selbst bei einer Steuer von 250 Prozent”, sagte Saynor am Freitag im Interview mit der Zeitung “L’Agefi”. In Österreich betreibt Sandoz einen großen Produktionsstandort in Kundl in Tirol.

“Der US-Markt ist viel zu unsicher und dysfunktional”, erklärte der Sandoz-Chef. Jedes Mal wenn ein Produkt mit abgelaufenem Patent auf den US-Markt komme, müsse ein Generikahersteller in den USA vor Gericht gehen, ohne zu wissen, ab wann und zu welchem Preis es verkauft werden könne.

Strukturelle Reformen für fairen Wettbewerb nötig

Es brauche eine strukturelle Reform des US-Gesundheitssystems, die einen fairen Wettbewerb ermögliche, so Saynor. Geschehe dies, ziehe Sandoz den Aufbau einer Medikamentenproduktion in dem Land in Betracht. Sandoz erwirtschafte heute knapp 20 Prozent des Umsatzes in den USA.

In Europa sei dagegen die Vorausplanung einer Produktion einfacher. Die Gruppe investiert vor allem in Slowenien stark. Zuletzt hatte Sandoz im Juli den Bau einer 440 Millionen Franken (467 Mio. Euro) teuren Produktion für Biosimilars in dem osteuropäischen Land angekündigt.

Über die Hälfte des Wachstums bei Sandoz stamme aus Europa. “Es ist unser Hauptmarkt, wo wir eine führende Position einnehmen, die wir weiter ausbauen wollen”, sagte Saynor weiter.

