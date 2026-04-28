Schnelle Hilfe vor Ort: Bozen bekommt AKD – Notaufnahme entlastet

Von: luk

Bozen – Mit 1. April sind in den künftigen Gemeinschaftshäusern in Brixen und Klausen die Ambulatorien für kleine Dringlichkeiten (AKD) in Betrieb gegangen.

Am 15. Mai 2026 folgt nun ein weiterer wichtiger Schritt: Auch in Bozen wird ein Ambulatorium für kleine Dringlichkeiten im zukünftigen Gemeinschaftshaus Löw-Cadonna eröffnet.

Die Ambulatorien für kleine Dringlichkeiten (AKD) sind Teil der Gesundheitsversorgung, die in den zukünftigen Gemeinschaftshäusern angeboten werden. Diese sind in mehreren Orten Südtirols bereits im Bau oder Ausbau und sollen in den kommenden Wochen und Monaten eröffnet werden.

Mit 1. April 2026 wurde in Brixen und Klausen der erste Schritt zur Eröffnung der Gemeinschaftshäuser gemacht, indem die Ambulatorien für kleine Dringlichkeiten dort ihren Betrieb aufgenommen haben. Mit der Eröffnung des Ambulatoriums für kleine Dringlichkeiten in Bozen am 15. Mai wird dieses Angebot nun weiter ausgebaut und auch in der Landeshauptstadt verfügbar sein. Dabei verläuft der Übergang vom Ambulatorium für Grundversorgung an der Notaufnahme in Bozen hin zum Ambulatorium für kleine Dringlichkeiten nahtlos. Ersteres wird am 14. Mai 2026 zum letzten Mal seine Dienste anbieten, am Tag darauf öffnet dann bereits das Ambulatorium für kleine Dringlichkeiten im Gemeinschaftshaus am Löw-Cadonna-Platz. Dort wird dann ein Großteil der Diagnostik zur Verfügung stehen, wie sie auch in der Notaufnahme in Bozen genutzt wird.

Landesrat für Gesundheitsvorsorge und Gesundheit, Hubert Messner, unterstreicht: „Mit den Ambulatorien für kleine Dringlichkeiten setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt, um die Gesundheitsversorgung noch näher zu den Menschen zu bringen. Ziel ist es, nicht-akute Fälle verstärkt wohnortnah zu behandeln, die Notaufnahmen zu entlasten und den Bürgerinnen und Bürgern rasch und unkompliziert Zugang zu medizinischer Versorgung zu ermöglichen.“

Generaldirektor Christian Kofler: „Unser Ziel ist es, Patientinnen und Patienten rasch und unkompliziert zu versorgen und ihnen die benötigte Behandlung zukommen zu lassen. Gleichzeitig sollen die Notaufnahmen für wirklich dringende Fälle entlastet werden. Dafür sind die Ambulatorien für kleine Dringlichkeiten bestens vorbereitet und geeignet.“

Grundsätzlich werden in den Ambulatorien für kleine Dringlichkeiten dringende, jedoch nicht schwerwiegende gesundheitliche Probleme behandelt, für die eine rasche Abklärung zwar notwendig ist, die jedoch keinen Besuch der Notaufnahme erfordern. Dieses neue Angebot für Patientinnen und Patienten stellt eine ergänzende Versorgung für kurzfristige medizinische Anliegen dar und soll die Notaufnahme in den Krankenhäusern entlasten. Erste Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten bleibt aber weiterhin der eigene Hausarzt oder die eigene Hausärztin.

Folgende Krankheitsbilder werden im AKD behandelt:

• Wundversorgung und andere Leistungen der Krankenpflege

• Verletzungen oder Schmerzen an den Gliedmaßen

• Hautrötungen

• Insektenstiche

• Fieber

• Lumbalgien („Hexenschuss“)

• Unterleibsschmerzen

• kleinere Traumata

• oberflächliche Verletzungen

• Hautirritationen

• Glieder- und Muskelschmerzen

• Koliken

• Grippesymptome

• Schwellungen

• Übelkeit oder Brechreiz

• u.a.m.

Wohnortnahe Gesundheitsversorgung und Gemeinschaftshäuser

Die Stärkung und der Ausbau der wohnortnahen Gesundheitsversorgung ist eines der Hauptziele im Regierungsprogramm der Südtiroler Landesregierung 2023–2028. Gleichzeitig sieht auch der staatliche Wiederaufbau- und Resilienzplan (der sogenannte „PNRR“) die Errichtung von Einrichtungen der wohnortnahen Betreuung wie Gemeinschaftshäuser und Gemeinschaftskrankenhäuser vor.

Gemeinschaftshäuser sind als ausgebaute Gesundheits- und Sozialsprengel konzipiert, die verschiedene gesundheitliche und soziale Dienste unter einem Dach vereinen und so einen niederschwelligen Zugang für die Bürgerinnen und Bürger ermöglichen sollen. Im Vergleich zu den Sprengeln bieten Gemeinschaftshäuser eine breitere Palette an Diensten und Gesundheitsangeboten. Diese reichen von Allgemeinmedizin, fachärztlichen Leistungen und Basisdiagnostik über krankenpflegerische Betreuung und Therapie-Leistungen bis hin zu Diensten des Sozialbereichs und Beratungsangeboten unterschiedlicher Natur.