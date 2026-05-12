Schülerinnen und Schüler diskutieren über den Black Friday

Von: mk

Bozen – Kritisches Denken, überzeugendes Argumentieren und ein respektvoller Austausch unterschiedlicher Standpunkte standen im Mittelpunkt der gestrigen Debatte, die vom WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen organisiert wurde. Vier Klassen der Wirtschaftsfachoberschule „Cesare Battisti“ in Bozen nahmen am Wettbewerb „Debate“ teil und setzten sich mit den Vor- und Nachteilen des Black Friday auseinander.

Das „Debate“ ist eine strukturierte Form der Diskussion, bei der zwei Teams ein vorgegebenes Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Die Schülerinnen und Schüler argumentieren dabei entweder für oder gegen eine These und orientieren sich an klar definierten Regeln und festen Zeitvorgaben.

Beim Debattierwettbewerb in der Handelskammer Bozen stellten die engagierten Teams ihr Können in zwei Diskussionsrunden unter Beweis. Im Fokus stand dabei die Frage, welche Auswirkungen der Black Friday auf den Handel und die lokalen Geschäfte hat. Zur Vorbereitung nahmen die Schülerinnen und Schüler an einer Schulung zur Methodik des Debattierens mit Schulleiterin Emanuela Scicchitano und Prof. Aura Jasmine Petrone teil. Im Unterricht sammelten sie Daten und Quellen, entwickelten Pro- und Contra-Argumente und erarbeiteten gemeinsam ihre Strategien für die Diskussion. Eine Fachjury bewertete schließlich die Qualität der Argumentation, die sprachliche Kompetenz, den Kommunikationsstil und die Teamarbeit.

„Mit dieser Initiative möchten wir die Jugendlichen dazu anregen, wirtschaftliche und gesellschaftliche Fragen zu analysieren und sich eine eigene, gut begründete Meinung zu bilden. Diese Kompetenzen sind für eine aktive und verantwortungsbewusste Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wichtig”, erklärten Barbara Moroder, Koordinatorin des Bereichs Schule-Wirtschaft im WIFO und Vincenzo Gullotta, Direktor des Ressorts Italienische Kultur und Wirtschaftsentwicklung.

An der Veranstaltung nahmen auch Schulinspektorin Chiara Nocentini und Paolo Rech, Direktor der Wirtschaftsfachoberschule „Cesare Battisti“, teil.