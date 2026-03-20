Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Schweizer “Schoggi”-Hersteller setzten 2025 weniger ab
Stapel diverser Schokoladen

Schweizer “Schoggi”-Hersteller setzten 2025 weniger ab

Freitag, 20. März 2026 | 11:21 Uhr
Stapel diverser Schokoladen
APA/APA/dpa/Monika Skolimowska
Schriftgröße

Von: APA/awp/sda

Die Schweizer Schokoladenbranche hat 2025 deutlich weniger “Schoko”-Tafeln, Pralinen und andere Produkte verkauft, gleichzeitig aber mehr umgesetzt. Grund dafür sind die Preisaufschläge für Produkte, um die stark gestiegenen Rohstoffkosten aufzufangen.

Die insgesamt abgesetzte Menge an Schweizer Schokolade, im Ursprungsland gerne “Schoggi” genannt, schrumpfte gegenüber dem Vorjahr um 7,9 Prozent auf 192.548 Tonnen, teilte der Verband Chocosuisse am Freitag mit. Dabei waren sowohl die Verkäufe im Inland als auch im Ausland rückläufig.

Anderes Bild beim Umsatz

Beim Umsatz zeigt sich hingegen ein anderes Bild: Dieser kletterte um 11,8 Prozent auf 2,47 Mrd. Franken (2,7 Mrd. Euro). Der Zuwachs sei in erster Linie auf höhere Produktionskosten zurückzuführen – allen voran die Kakaopreise -, die an die Kunden weitergegeben wurden.

Die Preisanpassungen hätten sich im Konsum bemerkbar gemacht, teilte Chocosuisse weiter mit. Pro Kopf wurden in der Schweiz 2025 noch 10,3 Kilogramm Schokolade gegessen, 2,7 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Besonders deutlich fiel der Rückgang bei Schweizer “Schoggi” aus (-4,5 Prozent), während importierte Produkte nahezu auf dem bisherigen Niveau blieben.

Die Hersteller seien weiterhin unter erheblichem Kostendruck, hieß es. Für die weitere Entwicklung bleibe das internationale Marktumfeld entscheidend. Die Branche sei aufgrund ihres hohen Exportanteils stark von stabilen internationalen Rahmenbedingungen abhängig. Entsprechend groß sei die Bedeutung offener Märkte und verlässlicher Handelspolitik.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Spritpreise sinken “um 25 Cent pro Liter für alle”
Kommentare
96
Spritpreise sinken “um 25 Cent pro Liter für alle”
Krebstod von Teenager: Mutter distanziert sich von Hamer-Methode
Kommentare
56
Krebstod von Teenager: Mutter distanziert sich von Hamer-Methode
Täter lässt Machete rotieren: Kassierer bleibt standhaft
Kommentare
44
Täter lässt Machete rotieren: Kassierer bleibt standhaft
Angriffe legen Katars LNG-Export auf Jahre lahm
Kommentare
29
Angriffe legen Katars LNG-Export auf Jahre lahm
Elektrifizierung der Vinschger Bahn nähert sich dem Finale
19
Elektrifizierung der Vinschger Bahn nähert sich dem Finale
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 